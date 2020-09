Reportan 10 muertos en uno de los masivos incendios en el norte de California

El incendio forestal North Complex en el condado de Butte en el norte de California se convirtió el jueves en el más mortífero del año en el estado cuando las autoridades anunciaron siete muertes más, lo que elevó el total a 10 y existía la inquietante perspectiva de que el número de víctimas aumentaría a medida que las autoridades buscan a 16 personas desaparecidas, reportó Reno Gazette Journal.

#BearFire / #NorthComplexWestZone – 7 more fatalities have been confirmed in the press conference, bringing the total to 10. #NorthComplex

The #BearFire in Butte County has a new name. It will be referred to from now forward as the #NorthComplexWestZone. Here is the morning update and a Public Information map of the fire. pic.twitter.com/Jc6n6xcrMO

