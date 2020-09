Ninel Conde reacciona a los rumores que aseguran planea tener un hijo con Larry Ramos

Entretenimiento

La cantante volvió a los juzgados para dar seguimiento a la demanda que enfrenta con Giovanni Medina y aprovechó para mandar un mensaje a quienes la critican

A Ninel, las críticas se le resbalan, incluso manda bendiciones a todos aquellos que se meten en su vida.

“Las lenguas negras no son nada positivo en la vida de nadie, tienes que aprender a no engancharte, si no, te metes en un terreno donde no vas a ganar nada, sólo cosas negativas. No quisiera responder nada (a quienes la critican) porque no hay un nombre en específico, pero en general agradecerle a Dios y mandarle bendiciones a todo el mundo, que los bendiga, les dé paz y les ayude a encontrar una identidad y a ser felices“, afirmó Conde en entrevista.

Hace unas semanas, Niurka opinó que Ninel necesitaba un tiempo sola para evitar relaciones tóxicas.

También Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, le advirtió que no se metiera con ella luego de que el “Bombón Asesino” sugiriera que su ex pareja Giovanni Medina y Frida se unieron para manchar su imagen.

Al enterarse de que Frida Sofía señalara al actual novio de Conde, Larry Ramos, como estafador, la cantante contestó que qué se podía esperar de alguien que habla mal de su madre, respuesta que molestó a Frida.

En 2015, Larry y Frida mantuvieron un romance, mismo que sólo duró tres meses.

Respecto a los señalamientos hacia Larry, por tener supuestas demandas por extorsión y un hijo de cuatro años a quien no reconoce, Ninel evitó el tema.

Tampoco quiso hablar sobre los rumores de que ella y Larry tienen planes de tener un hijo, a siete meses de haber iniciado su relación.

“Como mujer estoy contenta, bien, agradecida, no quisiera ahondar mucho en esos temas“, dijo la actriz de 47 años, sin dar más detalles.

Respecto al tema legal que mantiene con su ex pareja Giovanni Medina para recuperar a su hijo a quien no ve desde hace casi siete meses, la cantante compartió que espera recuperar pronto a su hijo y compartió que se siente contenta por regresar al teatro para la nueva temporada de ‘A Oscuras Me Da Risa’.