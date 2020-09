¿Qué podrían hacer las Kardashians cuando se termine su programa?

Entretenimiento

Las mujeres del famoso clan son todas una empresarias

Luego de que Kim Kardashian anunciara el final de Keeping up with the Kardashians de inmediato los fans comenzaron a especular la razón detrás de esta decisión. El famoso programa ha estado más de una década al aire por lo que esto representa el fin de una era para la telerrealidad. Ahora muchos se han preguntando ¿Qué harán las mujeres Kardashian-Jenner luego de que termine su show?

Algunos especulan que ya están pensando en su siguiente proyecto televisivo mientras que otros creen que quieren enfocarse a sus negocios personales. Por lo pronto no hay nada claro, pero basta ver los negocios de cada una de ellas para obtener una idea acerca de lo que podrían hacer en un futuro próximo.

1. Kris Jenner

La matriarca y creadora de todo el imperio Kardashian. Recientemente se dijo que podría unirse a Real Housewives of Beverly Hills debido a su experiencia ante las cámaras y a que se lleva muy bien con parte del elenco. Esto podría ser una opción para ella, sin embargo Kris parece estar más interesada en los negocios detrás de cámara por lo que no debería sorprender que se enfoque a ellos. Es parte de KKW Beauty y Kylie Cosmetics. Además, desde el 2017 ha estado invirtiendo en bienes raíces. Pero tampoco hay que descartar la idea de que continúe por la línea culinaria pues hace unos años escribió un libro de cocina.

2. Kourtney Kardashian

La mayor de las hermanas también tiene gran fama como empresaria. Recientemente anunció que lanzaría una nueva fragancia al lado de sus hermanas y ha tenido otros proyectos A inicios de año se dijo que quería abandonar el reality de su familia y si bien después de que se transmita la última temporada podría buscar nuevos proyectos en el medio, ella bien podría enfocarse a su familia por completo ya que ha mostrado que quisiera dedicarle todo su tiempo a sus hijos.

3. Kim Kardashian

Probablemente la más ocupada de las hermanas. Sus escándalos dieron origen al famoso reality show y con el tiempo ha impulsado no solo su fama sino también sus múltiples negocios. No habría de sorprender que tras terminar el programa se enfoque 100% a su compañía KKW Beauty, la cual le genera grandes cantidades de dinero. Por otro lado, puede que Kim se prepare para convertirse en Primera Dama, pues luego de que su esposo presentara su deseo por buscar la presidencia esta alocada podría estar en su cabeza.

4. Khloé Kardashian

Hay mucha incertidumbre sobre lo que Khloé podría hacer luego de que termine el reality. Además del programa la Kardashian se dedica a proyectos en compañía de sus hermanas además de a promocionar varios de los productos con los que tiene relación profesional. Khloe podría ser la indicada para lanzar algún proyecto como productora, pues una de sus principales fortalezas es la organización.

5. Kendall Jenner

Si una hermana tiene seguro lo que hará después del reality show es Kendall. Su carrera de modelo rápidamente le hizo una gran fortuna y actualmente es una de las modelos más cotizadas del medio artístico. Ella se ha enfocado a construir un nombre aparte del reality show, por lo que no tendrá problema en abandonar por completo la pantalla chica.

6. Kylie Jenner

La más pequeña del clan y quien más ha sorprendido los últimos años. La joven Kylie a sus 23 años tiene una enorme riqueza que ha construido con su línea de cosméticos Kylie Cosmetics. Lo cierto es que ella podría abandonar la pantalla chica pues pertenece a una generación que tiene más afinidad por las redes sociales. No debería de extrañar que tras finalizar el programa se enfoque a su imagen en Intenet y a reforzar su negocio de maquillaje.

