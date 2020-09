Camila, la hija de Raúl Araiza, se luce en leggings al hacer increíbles poses de yoga

View this post on Instagram

Go forth✨ . . That day I realized that the sea is an indomitable being. In order to navigate its waves there must be respect, admiration. Now I see this huge living being as an expansive, confrontational energy full of teachings. . 💧🌊 . Ese día me di cuenta de que el mar es un ser indomable. Para navegar por sus olas debe haber respeto, admiración. Ahora veo a este enorme ser vivo como una energía expansiva y de confrontación llena de enseñanzas.