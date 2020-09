En ropa interior, la hermana de Karol G muestra su imagen más sensual

View this post on Instagram

𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘍𝘰𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 3 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘢𝘭𝘭𝘪̀ 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘣𝘢 𝘧𝘳𝘢𝘨𝘪𝘭, 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘪𝘦𝘥𝘰𝘴, 𝘶𝘯 𝘱𝘰𝘤𝘰 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘥𝘰𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘦𝘴𝘢 𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢, 𝘺 𝘯𝘰 𝘵𝘳𝘢𝘦 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘶𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘪𝘳𝘭𝘢 𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘣𝘦𝘳𝘪𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘦𝘫𝘢𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘶𝘤𝘦𝘥𝘢𝘯 𝘦𝘯 𝘦𝘭𝘭𝘢𝘴. 𝘏𝘰𝘺 𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦𝘴, 𝘤𝘢𝘥𝘢 𝘰𝘣𝘴𝘵𝘢𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘦 𝘮𝘦 𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯̃𝘰 𝘩𝘢𝘤𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘴 𝘧𝘶𝘦𝘳𝘵𝘦, 𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘮𝘦 𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘨𝘰 𝘺 𝘥𝘦 𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘰𝘺, 𝘢𝘩𝘰𝘳𝘢 𝘴𝘰𝘺 𝘮𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘰, 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘰𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘺, 𝗒 𝖼𝗈𝗇 𝗊𝗎𝗂𝖾𝗇 𝗊𝗎𝗂𝖾𝗋𝗈 𝖼𝖺𝗆𝗂𝗇𝖺𝗋, 𝘢𝘴𝘪́ 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘶 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘦𝘺𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘰 𝗒 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘴𝘢𝘥𝘰 𝘱𝘰𝘳 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘰 𝘮𝘶𝘺 𝘣𝘶𝘦𝘯𝘰, 𝘯𝘰 𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘰𝘤𝘶𝘱𝘦𝘴 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘰𝘣𝘴𝘵𝘢𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘵𝘦 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘦𝘫𝘰𝘴, 𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳, 𝘮𝘪𝘳𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦𝘴 𝘭𝘰𝘨𝘳𝘢𝘳 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭, 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘭𝘰, 𝘵𝘦𝘯 𝘍𝘦 𝘺 𝘤𝘳𝘦𝘦 𝘦𝘯 𝘵𝘪 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘢𝘳𝘢..🤎🧡 Bonito día mis bebés. Yo ya estoy que me playa ya ando como un papel🙈🙈🙈..