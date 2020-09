En traje de baño, Laura Bozzo manda mensaje a los que actúan con maldad

View this post on Instagram

Indignante • ¡ALFREDO ADAME FILTRA AUDIO EN REDES SOCIALES DONDE LAURA BOZZO ALEGADAMENTE VUELVE A PUTEAR A MÉXICO Y LLAMARÍA INDIOS A SUS HABITANTES! Durante nuestra transmisión de hoy en @chismenolike el actor #AlfredoAdame reveló un audio donde alegadamente la conductora #LauraBozzo volvería a llamar PUTO a México y según se escucha, remarca que se sería presuntamente un PUTO lugar, calificando a sus habitantes supuestamente como unos INDIOS. ¿QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo