Rashel Díaz y el Chef James se reencuentran tras su salida de Un Nuevo Día

Mi camino recorrido en estos 12 meses me han llevado a donde me propuse el dia que inicie este negocio. Les cuento un poquito para que todas las personas que estén leyendo esto se inspiren y crean en ustedes porque USTEDES también lo pueden lograr!!! Septiembre, 24, 2019 inicie esta aventura maravillosa, dos meses después me convertí en fundadora, a los 5 meses de haber tomado esta decisión entre al motor club osea recogí mi carro y en tan solo 7 meses llegue al rango mas alto de la compañía #SED SENIOR EXECUTIVE DIRECTOR. En 11 meses entre al CLUB DEL MILLON DE DOLARES #MDC lo que me propuse precisamente cuando inicie esta carrera. No es el millón, no es el carro, no es el tiempo que me tomo, se trata de las vidas que se han transformado gracias a este negocio. Mi éxito viene acompañado del éxito de las mujeres que han decidido creer en mi, mejor aun, que han decidido creer en ellas. No voy a descansar hasta que todas las personas de mi equipo que de verdad están comprometidas vivan esta emoción que hoy yo estoy viviendo. GRACIAS a mi esposo @jayadkins3 que sin su apoyo y entendimiento esto hubiera sido mucho mas difícil. TE AMO BABY, vamos a llevar este negocio a otro nivel. Hijos @carabiascristan @lunaadkins3 @skyeadkins_3 esto es por ustedes y para ustedes, este es mi legado, gracias por inspirarme a ser mejor cada dia y soy la mamá mas feliz del mundo, la mas bendecida de poder decir que soy una madre presente. Madre bella @claraigiraldo me has apoyado toda la vida, como actriz y ahora como empresaria, gracias por creer en mi y por siempre hacerme porras. TE AMO y se que mi Guri Guri (padre) desde el cielo esta celebrando con nosotras. GRACIAS @monatofficial GRACIAS a toda la familia Urdaneta @ray.urdaneta @luisurdaneta.f @luisurdaneta.f @leudin_petit @carolinamarquez92 por haber soñado en grande y por enseñarnos a soñar en grande. GRACIAS @rossanalopez_ por haber puesto esto en mis manos, fuiste la persona que Dios uso para cambiar mi vida y la de mi familia. A PAPÁ DIOS toda la honra y la gloria porque el me puso aquí con un propósito muy grande. GRACIAS EQUIPO TRIUNFADOR ⭐️ #milliondolarclubmember