3 sopas nuritivas y saciantes para perder peso

#MiércolesDeSopas Aprende a preparar una crema de brócoli con leche de coco. 😎 #CocinaFácil #brócoli #crema #sopa #recetas #recetascaseras #recetasfaciles #foodlover . . . Necesitas: 1 cabeza de brócoli troceada 1 diente de ajo picado 1 cucharada de curry en polvo 1/4 de cebolla picada 1 L de leche de coco 2 cucharadas de mantequilla Paso a paso: Reserva cuatro cucharadas del brócoli troceado. Calienta la mantequilla en una sartén y sofríe en ella el brócoli con el ajo y la cebolla. Después de cinco minutos, agrega el curry en polvo y cocina durante cinco minutos más. Agrega la leche de coco. Hierve durante ocho minutos y licua hasta obtener una consistencia cremosa. Salpimienta y sirve decorando con algunos trocitos de brócoli crudo.