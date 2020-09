Encuesta muestra que Biden puede perder las elecciones, a pesar de su ventaja en 4 estados clave

Noticias

Casi un tercio de sus votantes cree que el candidato demócrata no ha hecho lo suficiente "para condenar los disturbios violentos"

Joe Biden lidera la intención de votos en cuatro estados clave: Minnesota, Nevada, New Hampshire y Wisconsin. Aún así, según la última encuesta de The New York Times y Siena College, todavía hay posibilidades de que pierda las elecciones de noviembre.

En el ámbito donde el presidente Donald Trump sale perdiendo es en la gestión de la pandemia del coronavirus. Según el diario neoyorquino, si los votantes solo se enfocaran en eso, el mandatario perdería las elecciones.

Estados Unidos ha sufrido más las consecuencias de la pandemia que casi cualquier otro país rico. Y los votantes se han dado cuenta de ello. Este verano, cuando se reportaron una gran cantidad de nuevos brotes, la ventaja de Biden creció en casi 10 puntos porcentuales.

Sin embargo, la opinión pública está más divida respecto al otro tema que ha recibido la atención mediática en los últimos meses. La brutalidad policial, la injusticia racial, las protestas pacíficas y el aumento de la violencia en algunas ciudades perjudica casi en la misma medida tanto a Trump como a Biden. Y, de momento, la campaña del demócrata no ha sabido enviar un mensaje contundente que le permita ganar ventaja en este aspecto.

La encuesta también muestra que en los cuatro estados clave (Minnesota, Nevada, New Hampshire y Wisconsin) una mayor proporción de votantes dijo que para ellos “abordar la ley y el orden” era un tema de campaña más importante que el de “abordar la pandemia del coronavirus”.

En líneas generales, las inquietudes relacionadas con “la ley y el orden” parecen favorecer a Biden ya que muchos votantes confían en que él puede hacer un mejor trabajo respecto a la delincuencia, la unión del país y el manejo de las protestas.

El problema al que se enfrenta el exvicepresidente es que entre los votantes que apoyan sus propuestas respecto a la policía y la delincuencia hay más que pueden cambiar de opinión que entre los que respaldan las tesis de Trump.

El exvicepresidente ha dicho abiertamente que está en contra de dejar de financiar a la policía pero no ha aportado propuestas claras. La campaña de Trump ha explotado esa debilidad de su contrincante político y, a juzgar por los resultados de la encuesta de The New York Times y Siena College, le ha salido bien. Incluso un 27% de sus propios votantes cree que Biden no ha hecho suficiente “para condenar los disturbios violentos”.

¿Podría Biden cumplir su promesa electoral y desmantelar la política migratoria de Trump?

Latinos de Florida caen en la trampa de “teorías de conspiración” para apoyar a Trump

Destacados artistas latinos participarán en acto de campaña de Biden en Florida, un estado clave