Miles de personas salen a las calles de Miami a apoyar a Trump

Unas dos mil personas se concentraron este domingo en una marcha en vehículos para apoyar la reelección del presidente Donald Trump. La caravana partió del Parque Central de Doral, aledaña a Miami, con los autos adornados con la bandera estadounidense, algo que también sirvió para homenajear a las víctimas del 11 de septiembre.

Fidel Castro’s been dead 4 yrs. But feels like 2020 election’s a referendum on his corpse. Trumpers say voting for any Democrat, will turn US into Cuba. Opponents like me say one who behaves like a dictator leading a cult, is Trump. Bienvenidos a Miami.🌴 https://t.co/WsXHAUWpvZ

Durante unas 20 millas, la caravana recorrió algunas de las principales calles hasta llegar a Hialeah, una ciudad que cuenta con una gran presencia de población cubana. Los asistentes, de hecho, eran en su práctica totalidad manifestantes latinoamericanos que quieren que el actual mandatario norteamericano continúe en la Casa Blanca.

Venezolanos, cubanos y colombianos eran las nacionalidades predominantes en esta manifestación.

Ariel Martínez, de Cubans4Trump, explicó a los medios que había distribuido unos tres mil volantes informativos con la ruta a seguir. Sin embargo, reconoció que hubo gente que no alcanzó a unirse debido a la cantidad de personas que se animaron a participar.

“Hubo gente incluso que no alcanzó, así que imagina la cantidad de personas que vinieron”, comentó.

Caravan for Trump rally in Miami. There's at least 400 cars so far, probably more. Event starts at 2pm and cars keep pouring in. You can hear the honking of cars waiting to come in. Enthusiasm is high!! pic.twitter.com/pmsfcgEs1l

