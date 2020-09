VIDEO: Jugador del Hamburgo subió a la tribuna y se le fue encima a un aficionado

El encuentro entre el Dynamo Dresde y el Hamburgo de la Copa Alemana de este lunes se volvió noticia por dos razones: la primera porque se realizó con 10,000 aficionados en la tribuna y la segunda porque un jugador de los visitantes saltó a la tribuna y agredió a un hincha.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI

— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020