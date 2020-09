Dana White se burla de los rumores de una pelea entre el Canelo Álvarez y luchadores de UFC

Mientras que Saúl ‘Canelo’ Álvarez está demandando a su manager Oscar de la Hoya y el servicio de streaming DAZN, Dana White, presidente de UFC, se burla del rumor de una posible pelea estelar entre el boxeador mexicano y los artistas marciales Khabib Nurmagomedov o Jorge Masvidal.

Uno de los puntos importantes de la disputa entre Álvarez y DAZN, es que el pugilista mexicano acordó pelear con un boxeador “premium” mínimo cada año, pero Daniel Jacobs y Sergey Kovalev, últimos rivales del Canelo, no son considerados “premium”, por lo que surgió el rumor de una pelea crossover contra un rival de UFC como Nurmagomedov o Masvidal.

Esta semana, en conferencia de prensa, Dana White fue cuestionado sobre la hipotética pelea entre Canelo Álvarez y los artistas marciales de UFC, a lo que él se rió y se limitó a decir que eso era jodidamente gracioso.

Dana White has responded to a report that claimed DAZN would consider Jorge Masvidal and Khabib as two possible 'premium' opponents for Canelo…

