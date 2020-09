Huracán Sally amenaza con “inundaciones históricas” en Mississippi, Alabama y Florida desde este martes

El huracán Sally amenaza con provocar “inundaciones históricas” en Mississippi, Alabama y Florida Panhandle desde este martes antes de que toque tierra en las próximas horas, anticipan los reportes meteorológicos.

El director del Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo esta mañana que “estamos hablando de un (potencial) evento de lluvias histórico”.

Sally -que se mantiene categoría 1- se espera impacte zonas de la Costa del Golfo de Estados Unidos entre este martes y el miércoles.

El más reciente reporte del NHC indica que el sistema -con vientos sostenidos de 85 mph- se mueve sobre el Golfo de México hacia la costa de Mississippi a solo 2 mph.

El pronóstico es que no llegue a tierra hasta temprano este miércoles cerca de la línea entre los estados de Mississippi-Alabama.

Sin embargo, ya las lluvias provocadas por la tormenta se empezaron a sentir en la costa de Alabama y Florida Panhandle desde horas tempranas de hoy.

Las autoridades alertaron de la marejada ciclónica, entre 6 a 9 pies desde la costa de Mississippi hasta Mobile, Alabama, y más de 7 pies por el resto de la costa de Alabama.

Las estimaciones anticipan que en algunas zonas como el sureste de Mississippi, el sur de Alabama y la parte oeste de Florida Panhandle se podrían registrar entre 10 a 30 pulgadas de lluvia.

Fuertes vientos se esperan desde la tarde de hoy desde la línea entre los estados de Louisiana-Mississippi hacia el este, en Pensacola, Florida.

Here are the Key Messages for #Sally on Tuesday morning. The hurricane is expected to cause many life-threatening hazards, as detailed below. The latest NHC advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB and your local weather forecast is https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/Fi558tk15O

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2020