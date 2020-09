Irina Baeva y Gabriel Soto se separan: Los motivos

Entretenimiento

Ella decide irse a New York

Confirmado por el propio Gabriel Soto, la pareja que estuvo como chicle durante la pandemia se separa y hasta Irina Baeva se va de México para instalarse en New York.

Sin embargo, esta separación no significa el fin del amor, sino que Gabriel Soto comienza las grabaciones de la telenovela ‘¿Te Acuerdas de Mí?’ en Televisa e Irina aprovechará que aun no fue convocada para ningún proyecto, para irse a estudiar actuación y perfeccionar su inglés en New York.

“Estuvimos juntos los 5 meses de la pandemia, regresamos hace dos semanas apenas y por el proyecto de la novela. Padrísimo estar juntos”, comenzó diciendo Soto a ‘Despierta América’ en las afueras de los foros de Televisa, en México.

Sobre la separación Soto dijo lo siguiente: “Se ha especulado mucho de que ya no andamos, que ya no estábamos juntos. Se va un mes y medio nada más a Nueva York a estudiar un poco de actuación, de baile, a perfeccionar su inglés y yo voy a estar de lleno grabando esta novela… Evidentemente yo la apoyo y es algo que yo admiro de ella que siempre quiere reinventarse, aprender cosas nuevas y es un tiempo de un mes y medio y cuando estás en el ritmo de la novela ese tiempo pasa volando, pero estamos más unidos y enamorados que nunca”.

Gabriel Soto e Irina Baeva llevan más de dos años juntos, y juran amarse con locura pese a haber comenzado en medio de un escándalo con Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel y madre de sus hijas, quien acusó al actor de infiel y a la actriz de haberse metido entre ellos.

