Lis Vega abre las piernas de par en par y presume su elasticidad

View this post on Instagram

LA ELASTICIDAD SE VA PERDIENDO CON LOS AÑOS, LAS PESAS NO SON LO MEJOR PARA LOS MUSCULOS, ARTICULACIONES, HUESOS, PERO SI ESTIRAMOS CADA QUIEN A SU 100 30 MIN AL DIA, EL CUERPO LO AGRADECERA, NO IMPORTA COMO ESTIRES, SOLO HAZLO.🔝🔝🔝 RECUPERANDOME DE UNA LESION EN MI INGLE DERECHA, POCO A POCO AHI VAMOS, MAS #LISVEGATIPS EN MI #INSTAGRAM de @lisvegabeautyfit #VIDAFITCONLISVEGA #FITNESS #fitdance #fit #tlc #TOTALCAMBIODEVIDA conecta #cuerpo #espiritu 🕉🕉🕉🕉🕉🦋🦋🦋