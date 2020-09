Cambios en Telemundo: Todos los despidos y las salidas del talento en este año

Entretenimiento

Los cambios drásticos han dejado a los televidentes desconcertados

Telemundo pasa por un proceso de renovación completo. La cadena hispana ha hecho cambios drásticos en las últimas semanas que han dejado fuera a algunas de las caras más emblemáticas de la televisión.

Los despidos de la televisora han incluído a famosos como María Celeste Arrarás, Rashel Díaz, Carolina Sandoval, entre otros.

Aquí una lista de los talentos que ya no forman parte del canal.

María Celeste Arrarás

Una de las noticias que arrasó este año fue el despido de María Celeste Arrarás de la cadena hispana. La presentadora de “Al Rojo Vivo” parecía tener su lugar vitalicio ya que es todo un ícono de la televisión.

“Con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo”, publicó la también productora. “Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”.

María Celeste Arrarás ya tiene un nuevo trabajo

Conoce al reemplazo de María Celeste Arrarás en ‘Al Rojo Vivo’

María Celeste rompe el silencio: “Cuando me desperté me golpeó la realidad de mi nueva realidad”

Carolina Sandoval

La salida de Carolina Sandoval de “Suelta La Sopa” causó gran alboroto en las redes sociales. Como era de esperarse, “La Venenosa” no se quedó callada tras su despido y soltó todo. Y es que Sandoval dio a conocer que su madre había sido diagnosticada con Parkinson, por lo cual necesitaria de muchos cuidados.

En medio de la pandemia, Sandoval habría pedido hacer el show desde su casa pero que finalmente el permiso no se le había otorgado. Fueron días después que el programa de espectáculos informó que la conductora ya no aparecería en el show sin dar motivos de su distanciamiento permanente.

“A partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en ‘suelta La Sopa’ continúa con todos ustedes“, dijo Jorge Bernal

Carolina Sandoval lanza indirecta a ex compañeros de ‘Suelta La Sopa’: ‘El que obra mal… se le apesta el tamal’

Carolina Sandoval lo contó todo en Chisme No Like, se quebrantó y lloró al hablar de la traición que vivió en SLS

‘Suelta la Sopa’ rompe el silencio y habla de la salida de Carolina Sandoval

Rashel Díaz

La presentadora de “Un Nuevo Día” ya se había convertido en toda una reina de las mañanas debido a todos los años que participo haciendo matutinos. Rashel Díaz era una de las caras más emblemáticas del canal y salió en agosto sorpresivamente.

“Esta mañana se me informó después del show que debido a ajustes por la pandemia no seguiría en Un Nuevo Día”, confirmó la estrella. “De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento hacia la cadena Telemundo por cada una de las oportunidades que me dieron en estos 12 años que estuve tratando de dar lo mejor de mí cada mañana”.

Rashel Díaz regresa a la televisión

Rashel Díaz lo dice todo, la conductora con elegancia cuenta toda la verdad tras su despido

Rashel Díaz queda fuera de ‘Un Nuevo Día’ y de Telemundo

Chef James Tahhan

Los cambios en el matutino de Telemundo estuvieron fuertes y es que también se anunció la salida del Chef James Tahhan. “Un Nuevo Día” se quedaría sin el cocinero del programa con el que muchos aprendieron a cocinar ricos platillos.

“Hola a todos! Quería comunicarles que estoy bien y pasando tiempo en familia. De mi parte sobre todo agradecido por 10 Años con una gran empresa como lo ha sido Telemundo mi casa y sus dos matutinos Levántate y Un Nuevo Día!” dijo el chef. ““La noticia de que no continuaré con la cadena es cierta y quería compartírselas y comunicárselas!”

Confirmado: Sacan a Chef James Tahhan de ‘Un Nuevo Día’

Chef James Tahhan: ¿Qué está pasando con él y dónde está?

Rashel Díaz y el Chef James se reencuentran tras su salida de Un Nuevo Día

Héctor Sandarti

Fue el presentador guatemalteco que fue el primero en salir de “Un Nuevo Día” este año. Héctor Sandarti fue muy querido por el público latino de Telemundo y confirmó su salida repentina. Los fans sintieron mucho la partida de Sandarti y armaron una gran polémica en las redes sociales pidiendo su regreso. Olga Tañón también fue una de las famosas que se unieron para alzar la voz en contra de la decisión de la televisora.

“Me enteré un día antes, de manera muy cordial, muy amable, me notificaron… No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo ‘Un Nuevo Día’”, explicó Sandarti en un video de Facebook.

Nube negra en ‘Un nuevo día’ tras salida de Héctor Sandarti y las fuertes críticas de los fans

Adamari López a Héctor Sandarti: “Mis respetos y mi amistad por siempre”

Héctor Sandarti: Entre lágrimas y mucha tristeza se despidió de ‘Un Nuevo Día’

Ana Patricia Candiani

Los cambios no solamente han sido en la cadena nacional, si no que también a nivel local. La presentadora de noticias Ana Patricia Candiani también quedó fuera de Telemundo 52, filial de Los Ángeles.

“Ayer 3 de agosto terminó mi relación laboral con Telemundo52 Los Ángeles. La empresa, según se me informó, decidió recortar puestos de trabajo como parte de una reestructuración de las estaciones en todo el país”, publicó en Instagram la periodista.

Erika Csiszer

Otro de los elementos que salió de “Un Nuevo Día” fue Erika Csiszer, que en junio dejó de formar parte del matutino.

“Comienza un nuevo ciclo para mi y estoy feliz al respecto, estoy tranquila y en paz. Gracias a todos los que me apoyaron durante este tiempo, aprendí mucho de mis compañeros, de mis productores, de cada una de las personas que se me cruzaron en el camino en este tiempo“, publicó la presentadora en Instagram.

Myrka Dellanos

La presentadora de noticias había entrado de emergente a Telemundo cuando cayó la pandemia del coronavirus. Myrka Dellanos llegó a “Un Nuevo Día” y después se pasó a “Al Rojo Vivo”. Los fans adoraron ver a Dellanos y a María Celeste nuevamente juntas, aunque a la distancia.

Cuando ocurrió el despido de María Celeste, muchos pensaron que se quedaría Dellanos en su lugar. Pero esta última aclaró que ella tenía un contrato que se cumplía a pocos días después de la salida de María Celeste. Finalmente, Myrka salió de la empresa días después de la noticia de la titular de “Al Rojo Vivo” en solidaridad a su amiga.

“Para mí me queda como una de las bendiciones de la pandemia haber podido entrar a sus hogares y compartir con ustedes día a día”, dijo Myrka en su último programa. “Estamos viviendo un hecho histórico en estos tiempos, y como periodista poder estar cerca de ustedes, trayéndole las últimas noticias, ha sido un privilegio. Gracias a Telemundo por la oportunidad, a los productores, hasta los chicos del estudio que me han consentido muchísimo, me han traído el cafecito cubano, el agua, hasta me han arreglado el arete, todo mi agradecimiento porque me han tratado y recibido con tanto cariño”.

Lo que hace Myrka Dellanos en su primer día fuera de ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo

María Celeste Arrarás reacciona a la ‘solidaridad’ de Myrka Dellanos tras quedar fuera de ‘Al Rojo Vivo’

Se fue Myrka Dellanos de ‘Al Rojo Vivo’ en solidaridad a María Celeste y los fans la felicitan