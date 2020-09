Extienden hasta diciembre el periodo para inscribirse en un seguro médico en Nueva York

Nueva York

El Estado insta a los neoyorquinos a no quedarse sin cobertura principalmente en medio de la pandemia del COVID-19

En medio de la peor crisis de salud pública que haya vivido el estado de Nueva York en más de un siglo, y cuando todavía hay cientos de neoyorquinos que están sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus sin tener un seguro médico, este miércoles el gobernador Andrew Cuomo anunció que el periodo especial para inscribirse en alguna de las coberturas de salud que ofrece el Estado se extenderá hasta el 31 diciembre.

Con esta medida el mandatario estatal espera que aquellos que todavía no cuentan con una cobertura no pierdan la oportunidad de solicitar una a través del plan ‘NY State of Health’, el mercado de seguros médicos del estado de Nueva York o directamente a través de las aseguradoras.

“La pandemia está lejos de terminar y es más importante que nunca para los neoyorquinos tener acceso a un seguro médico asequible y de alta calidad”, dijo Cuomo, agregando que Nueva York “tiene recursos disponibles para ayudar a quienes necesitan cobertura durante este momento difícil”.

En un comunicado, el Gobernador especificó que los interesados pueden solicitar la cobertura a través del número telefónico del NY State of Health, el 1-855-355-5777, la página de internet nystateofhealth.ny.gov, y también conectándose directamente con uno de los asistentes de inscripción gratuitos que hay en el estado.

“Cualquier persona que actualmente no tenga seguro médico, independientemente del motivo, debe visitar NY State of Health e inscribirse hoy”, insistió el mandatario.

El NY State of Health indicó que, junto con el Departamento de Servicios Financieros del Estado y las aseguradoras en Nueva York, estaba tomando esta acción a la luz de la emergencia de salud pública creada por el COVID-19 para que las personas no eviten buscar pruebas o atención médica debido a la falta de seguro médico. Además, recordó que aquellos que hayan perdido su cobertura debido a que fueron despedidos, tienen la oportunidad de presentar una aplicación en los 60 días siguientes de haber dejado su trabajo.

“Con la emergencia de salud pública, la capacidad de inscribirse en la cobertura antes del próximo año sigue siendo importante. La extensión del período de inscripción especial hasta el final del año se superpondrá con el Período de Inscripción Abierta que hay cada año, que permitirá a los consumidores continuar la cobertura hasta el 2021 sin interrumpir la cobertura”, explicó Donna Frescatore, directora Ejecutiva de Salud del Estado de Nueva York.

Fechas del inicio de la cobertura: