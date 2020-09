Joven de 17 años arrestado y acusado de tráfico sexual de una niña de 14

La policía ha realizado varios arrestos después de una redada en un hotel de Miami Springs (Florida). Las autoridades confirmaron que las detenciones se realizaron después de una operación especial en la que participó el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de la Fiscal del Estado de Miami-Dade, la Policía de la ciudad de Miami y otras agencias.

La policía había emitido órdenes de registro en el Runway Inn Miami Airport Hotel. “Estas órdenes de registro se basaron en una recopilación de información de investigación y operaciones encubiertas”, dijo el Departamento a través de las redes sociales.

Holy Kojima, this hotel gets raided by the cops all the fucking time now, second or third one this month. I miss Sunrise.https://t.co/MXkB4sJqWK

— Pro Zombie Hunter (@ProZombieHunter) September 16, 2020