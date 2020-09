Los Ángeles reabriría en octubre si continúa el descenso en casos de COVID-19

Si la tendencia a la baja de los casos de coronavirus y las tasas de positividad de las pruebas continúan en Los Ángeles, el condado puede pasar el próximo mes al siguiente nivel de reapertura económica, señalaron este miércoles las autoridades sanitarias del condado.

La directora de salud pública de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dijo hoy que los números en todas las categorías han mantenido una tendencia a la baja en las últimas seis semanas, luego de un aumento en julio.

Data Shows L.A. County Makes Continued Progress against COVID-19; 31 New Deaths and 1,148 New Positive Cases of Confirmed #COVID19 in Los Angeles County.

View https://t.co/uSs6osB7FW for more pic.twitter.com/gkh4vtKLgp

— LA Public Health (@lapublichealth) September 17, 2020