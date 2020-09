Juez desecha demanda de Ricardo Anaya contra Emilio Lozoya

Noticias

El letrado dijo que no puede tramitar la demanda debido a que se trata de un tribunal federal, y no local, donde sugiere que se haga

MÉXICO – El cuerpo de abogados de Ricardo Anaya, quien perdiera la elección presidencial en México de la mano de Andrés Manuel López Obrador, informaron que un juez federal se declaró incompetente de admitir la demanda de daño moral de su cliente contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya.

El letrado dijo que no puede tramitar la demanda debido a que se trata de un tribunal federal, y no local, donde sugiere que se haga.

“Estamos convencidos de que los juzgados federales sí son competentes para conocer este tipo de asuntos, razón por la cual insistiremos con la presentación del recurso correspondiente”, dijeron los abogados, Edward Martín Regalado y Eduardo Aguilar.

Asimismo, reconocieron que irán hasta las últimas consecuencias en el caso de su representado.

Hace unos días se presentó una demanda en contra de Emilio Lozoya por daño moral.

Anaya, excandidato presidencial, denunció al ahora exdirector de Pemex, quien lo señaló de haber recibido millones de pesos para su campaña por la gobernación de Querétaro.

Según Lozoya, los recursos se obtuvieron por instrucciones de Luis Videgaray, quien fuera secretario de relaciones y exteriores y exsecretario de hacienda y crédito público.

“Luis Videgaray me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Season. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”, dijo Lozoya ante la Fiscalía.

Por su parte, Anaya ha declarado que los señalamientos son falsos.