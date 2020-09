Desnuda o en transparencias: las fotos de Celia Lora desatan la censura de Instagram y Facebook

Entretenimiento

La playmate está harta pero no piensa ceder

Celia Lora no se anda con medias tintas, le gusta mostrarse sensual, en poca ropa y no tiene reparo en tratar temas de índole sexual con sus seguidores, aunque le cueste ser vetada.

La hija de Alex Lora, líder de la banda de rock EL TRI, compartió que ha sido limitada en sus cuentas de Instagram y Facebook por subir contenido que, según sus políticas, no son adecuados y como consecuencia la han castigado restándole hasta 100 mil seguidores.

Cansada por las restricciones de estas redes sociales, la influencer de 36 años abrió su página http://www.celilora.com donde se muestra sin censura.

“En Instagram y Facebook es muy común la censura, en el momento que te bajan una foto, te bajan también 100 mil seguidores, te castigan”, comentó la participante del reality de MTV Aca Shore, “yo el año pasado estuve castigada como cinco meses y es muy desgastante.

“Tienes que estar cuidando todo, es cansado y me molesta mucho. El cuerpo humano es hermoso y no entiendo (que lo censuren), se me hace muy tonto, pero mira, por eso saqué mi página”.

En http://www.celilora.com la creó, dijo, para sus fans más llevaditos.

Además de compartir contenido candente, Celia sube audios y videos.

“No tengo problema de hablar de ningún tema”, comentó y para muestra está su canal de YouTube y su programa de los jueves en el Facebook de MTVLA Consultorio del Amor.

Antes del inicio de la pandemia por coronavirus, Celia se propuso promover en sus redes sociales a los pequeños establecimientos sin ningún costo y sin importar el lugar, de hecho no tienen que ser solo de México.

“En Twitter tengo seguidores de todos lados del mundo gracias a Playboy, mucho árabe, gente de Brasil y otros países, yo lo que les dije fue ‘pónganme el flyer de su negocio y yo le doy retuit, pues no me cuesta nada compartirlo, me hace sentir bien, útil”.

Contó que para antes de que termine el año tiene negociado participar en tres realities.

Fue invitada a la segunda temporada de MTVLA de Mane y Jawi, conocidos de Aca Shore y con quienes tiene una estrecha amistad.

“Hay un reality que va a ser muy divertido porque es como de miedo, que será para una aplicación y tienen programado hacerlo en octubre. Ahí sí sería 24/7, tipo Big Brother, el público lo va a poder ver todo el día, me parece que está interesantísimo, se supone que es de miedo”, explicó.

