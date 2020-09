¿Es verdad que Dulce María le pondrá a su hija Roberta, como su personaje de Rebelde?

Entretenimiento

La famosa habla sobre el nombre de su bebé

Dulce María está próxima a estrenarse en las pantallas de Telemundo en la segunda temporada de “Falsa Identidad“. La actriz también está a próxima a convertirse en mamá con la llegada de su bebé.

Desde que reveló el sexo de su bebé han surgido rumores de que nombre elegirá para la niña. Uno que ha sonado fuerte es el de “Roberta”, nombre del personaje que la famosa realizó en la telenovela “Rebelde“.

“Mi bebé no tiene nombre aún”, confesó la actriz. “Pero cuando sepamos tampoco les vamos a decir, no, no es cierto (risas). La verdad es una de las cosas más difíciles”.

“Lo que sí les puedo decir que es definitivo es que Roberta no se va a llamar nunca, ninguna de mis hijas”, aclaró la también cantante. “Es un nombre muy bonito, un nombre muy fuerte, un nombre padrísimo pero no tiene nada que ver con como me gustaría ponerle a mis hijas o hijos o lo que sea”.

Para la famosa no es fácil elegir un nombre ya que está consciente que así se llamará para toda su vida y quiera que sea perfecto.

Fue hace algunos días que Dulce María hizo un “gender reveal” que compartió con todos sus seguidores en Instagram. La actriz, junto a su esposo, dieron a conocer que tendrían a una niña.