Madre hispana denuncia pornografía y fotos de Trump al inicio de clases virtuales de su hija en Nueva York

Devon Morales, una madre de Brooklyn (NYC), denunció que la clase de aprendizaje remoto de su hija de 10 años fue “secuestrada” el miércoles por alguien que publicó fotos del mandatario Donald Trump y luego un video pornográfico.

La madre dijo que la desagradable sorpresa sucedió apenas unos minutos después de la orientación de su hija de 10 años. Su denuncia en Twitter contenía una captura de pantalla de la pornografía que se transmitió durante la clase, agregando que fue causada por “varios estudiantes”.

Una portavoz del Departamento de Educación (DOE) dijo que la clase fue desconectada de inmediato y han iniciado una investigación.

“Tenemos una configuración de seguridad estricta para las plataformas aprobadas por el DOE para evitar que entren personas externas”, dijo la portavoz. “Brindaremos cualquier apoyo de seguimiento necesario a la comunidad escolar”.

La madre de la niña dijo que la escuela de Brooklyn respondió rápidamente y le dijeron que se estaban tomando lo sucedido “muy en serio”.

“Pongo toda la responsabilidad sobre la incompetencia del DOE y el Canciller”, escribió la madre a Pix11. “No han invertido suficientes recursos o apoyo para nuestros maestros, y les han puesto una carga muy alta como educadores”.

La niña está inscrita en clases a distancia. “Pensé que era la opción más segura”, dijo su mamá. “Ahora no estoy tan convencida”.

Day one of remote learning. 5 minutes into my daughter's Google meet with her first class, and several "students" have hijacked the meeting, the first posting Trump pics, and then someone streamed PORN!! pic.twitter.com/xxzjLYzdSq

— Devon Morales (@DevonMorales15) September 16, 2020