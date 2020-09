Niña mexicana que pidió morir por abuso físico y sexual en su hogar es sometida a nueva cirugía

Noticias

La operación a la menor de 7 años será para restituir el tránsito intestinal

La niña mexicana de 7 años que pidió a los médicos que no la curen y la dejen morir debido al maltrato físico y al abuso sexual que sufrió en su hogar, será sometida a una nueva cirugía.

Este miércoles, el secretario de Salud del estado de Puebla, José Antonio Martínez, informó que la operación será para restituir el tránsito intestinal.

Debido a los brutales ataques recibidos, la víctima tiene el intestino por fuera. El estado de la menor, que permanece en terapia intensiva, “sigue siendo grave”, de acuerdo con Martínez.

La niña, identificada solo como Yaz, fue ingresada el 21 de agosto pasado al hospital por una hemorragia interna debido a una presunta perforación en los intestinos. La paciente además presentaba un pulmón afectado como resultado de los golpes. Huellas de quemaduras hechas con cigarrillo en las manos, brazos y estómago, así como heridas en el rostro y la cabeza también fueron detectadas.

Por los hechos, están detenidos desde inicios de septiembre, sus padres -identificados como Rafael N. y Alejandra Viridiana N. Ambos permanecen en prisión preventiva bajo “delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija”. La fiscalía de Puebla anunció que la pareja deberá permanecer en la cárcel mientras duren las investigaciones.

Activistas como Frida Guerrero denunciaron que las autoridades también son responsables por no detener los abusos a la menor a tiempo; no solo a Yaz sino contra su hermana que falleció. “Si las autoridades poblanas hubieran hecho su trabajo desde enero, que fue el primer momento que hubo indicios de que la niña había sufrido violencia sexual, la menor no estaría ahora en el hospital, y Mitzi no estaría muerta”, indicó la mujer, según citada por RT Noticias.

Guerrero consideró que el procedimiento ha sido negligente ya que la pareja tenía denuncias previas por maltrato.

El gobernador Miguel Barbosa informó que, como parte de las indagatorias, también se investiga la muerte de Mitzi, de 3 años. La pequeña falleció hace poco más de un mes por una supuesta broncoaspiración.

“Se está reabriendo esa carpeta y se está determinando si la broncoaspiración que provocó su muerte tuvo causas como golpes u otras de las cuales también pueden ser responsables los que la tenían bajo su custodia, que eran sus padres”, afirmó el funcionario. Barbosa añadió que se ha iniciado la búsqueda de un tío de la niña, identificado como responsable de la violación sexual.

Se espera que cuando Yaz se recupere sea entregada a su abuela, la madre del agresor.