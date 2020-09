Joven indigente falleció tras recibir un puñetazo en Harlem

Nicholas Brittain, un hombre sin hogar, murió días de ser golpeado por un atacante no identificado que está siendo solicitado por NYPD.

El incidente sucedió la noche del miércoles 2 de septiembre en West 110th St, Harlem, cerca de las 11:24 p.m. Más de una hora después, paramédicos descubrieron a la víctima y la trasladaron al hospital, donde murió el 11 de septiembre.

El joven de 28 años fue golpeado en la cara por un hombre no identificado que huyó. No está clara la razón de la disputa y el médico forense no ha anunciado la causa de la muerte, destacó Pix11.

La población de indigentes en Nueva York ha aumentado considerablemente este año, agravada además por la crisis económica, la reforma penal, la descongestión de las cárceles por el coronavirus y el cierre nocturno del Metro. También por falta de fondos en julio dejó de existir la unidad de NYPD dedicada especialmente a los desamparados de la ciudad.

NYPD publicó una imagen del sospechoso del ataque en Harlem y ofrece $2,500 dólares de recompensa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ASSAULT front of 141 W 110 St #Manhattan @NYPD28Pct on 9/2/20 @ 11:24PM💰Reward up to $2500 Do you know this person?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives @ManhattanDA @NYPDShea @NYPDChiefofDept @NYPDChiefPatrol pic.twitter.com/x2ZG7OKWR5

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 18, 2020