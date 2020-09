5 increíbles beneficios de las moras que quizá no conocías

Estilo de Vida

Antiinflamatorias, antioxidantes y pueden reducir el riesgo de Parkinson

Las moras son un tipo de baya. Las bayas son reconocidas por su gran capacidad antioxidante ya que son ricas en antocianinas, polifenoles (ácido elágico) y también aportan vitamina C. No solo son deliciosas también ofrecen importantes beneficios a tu salud que probablemente no conocías.

Pueden reducir el riesgo de Parkinson

Los hombres y las mujeres que consumen bayas con regularidad pueden reducir su riesgo de desarrollar Parkinson. Esto se debe a las antocianinas que pueden tener efectos neuroprotectores, según el primer estudio en humanos que examina la asociación entre los flavonoides y el riesgo de desarrollar la enfermedad presentado en la Academia Americana de Neurología.

Benefician tu piel y son antiinflamatorias

Al ser ricas en antioxidantes combaten los radicales libres que pueden dañar tu piel y tienen un efecto antiinflamatorio.Estas frutas pueden ayudarte prevenir el envejecimiento prematuro de la piel por su gran contenido en antocianinas y polifenoles (ácido elágico). La vitamina C también favorece tu piel ya que es necesaria para la producción de colágeno.

Aportan vitamina para huesos sanos

Además de calcio y vitamina D, hay otros nutrientes que también son importantes para los huesos. Las moras aportan vitamina K, la deficiencia de esta vitamina podría reducir la fuerza de los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis ya que el cuerpo la necesita para la salud ósea.

Aportan fibra

Las moras te aportan fibra, tanto soluble como insoluble. La vibra tiene muchos beneficios, entre ellos, te ayuda a reducir los niveles de glucosa y a reducir el colesterol en la sangre; a evitar el estreñimiento; favorece la salud intestinal, la cual se asocia con una buena salud en general y el sistema inmune.

Una taza de moras te ofrece 7.6 gramos de fibra. Los expertos sugieren a las mujeres consumir diariamente 25 gramos de fibra a las mujeres y 38 gramos a los hombres.

Favorecen tu sistema inmunológico

La vitamina C que ofrecen las bayas es un nutriente que favorece el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Combinar moras y fresas en tu merienda te ofrece una buena cantidad de vitamina C. Una taza de moras tiene 30 mg de vitamina C. Mientras que una taza de fresas ofrece 85 mg. La ingesta diaria recomendada es de 75 mg para las mujeres y 90 mg para los hombres.