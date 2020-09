Ilse Salas dice que la película ‘Amores Modernos’ es un apapacho al alma

Entretenimiento

La actriz protagoniza la nueva película de Pantaya

Después de disfrutar de su actuación en “100 Días Para Enamorarnos“, Ilse Salas llega con una nueva película titulada “Amores Modernos“.

El proyecto protagonizado por Ludwika Paleta, Salas, y un extraordinario elenco, este complejo drama de Matías Meyer se desenvuelve durante un día inolvidable que transforma las vidas intimas y las relaciones familiares y de pareja de un mosaico de personajes en la intensa Ciudad de México. La muerte, los romances, y los resentimientos los confrontarán con quienes son en realidad. ​

Fue precisamente el trabajar con Meyer lo que le llamó la atención a Salas para particupar en la película.

“[Meyer] es un director que normalmente no trabajaba con actores y a raíz de un taller que hicimos juntos con otros actores, se le ocurrió que podía usar a actores”, nos dijo Salas en entrevista. “Teníamos ya una amistad y la curiosidad de verlo trabajar en esta nueva etapa suya me emocionaba mucho”.

El amor no solamente es el amor entre pareja y la exploración de las distintas versiones de un amor fue lo que cautivó a la actriz.

“Cuando me hizo llegar el guión, me encantó la historia”, confesó. “Me pareció una película coral súper interesante y muy inteligente porque no es un drama común y tiene un sentido del humor muy especial. Además deja de romantizar el amor de pareja y habla de otro tipo de amores como el amor fraternal o el amor a nuestros viejos que tenemos tan olvidados”.

En medio de la pandemia, muchos han podido reflexionar en lo verdaderamente importante de la vida. Para varios, el ver que la vida es tan fragil ha hecho que despertemos y seamos conscientes de los seres queridos a nuestro alrededor.

“A mi me gusta tener esta reflexión sobre los viejos sobre cuan olvidados los tenemos. Ahora que han sido protagonistas de esta pandemia y nos damos cuenta de su inmensa vulnerabilidad creo que me hace conectar mucho con el momento actual y conectarlo con la película. Me gusta ver viejos en las películas porque siento que tienen historias que contar, tienen un mundo que compartir”, explicó Salas.

“Vamos a conectar con una parte muy bonita de nosotros… las distintas formas de amar. Es una comedia romántica muy inteligente y muy especial. Para el estado de animo que tenemos ahora nos viene muy bien un apapacho al alma con Amores Modernos”, concluyó.

“Amores Modernos” ya está disponible en la plataforma de streaming Pantaya.