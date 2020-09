3 deliciosas y saludables sopas de otoño que reconfortan y suben las defensas del cuerpo

View this post on Instagram

Prepara una deliciosa sopa de jitomate rostizado. 😍 #CocinaFácil #sopa #jitomate #sopas #recetas #recetasfáciles #recetasdecocina #comida #foodlover #instafood . . . Necesitas: 10 jitomates 2 dientes de ajo picados 1/2 cebolla picada 5 cucharadas de aceite de oliva 1 taza de arroz 3 tazas de caldo de pollo 1 cucharada de tomillo picado 1 taza de jitomates cherry 2 cucharadas de perejil picado Paso a paso: Parte los jitomates por la mitad, colócalos boca abajo en una charola, barnízalos con un poco de aceite de oliva y salpimienta. Rostízalos por una hora a 200 ºC o hasta que la piel comience a dorar. Retira la piel y tritura en la licuadora con el caldo de pollo. Sofríe el ajo con la cebolla, el tomillo y el arroz con el aceite restante; cuando comiencen a dorar agrega el jitomate molido. Cuece a fuego bajo hasta que el arroz esté totalmente cocido. Asa los cherry en una sartén a fuego alto y añádelos a la sopa, termina con un poco de perejil picado y sirve.