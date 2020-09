Alimentos que te ayudan a combatir ese resfriado que te está botando

Estilo de Vida

La miel puede ser ayudarte a aliviar síntomas como la tos

Cuando tienes una gripe leve o un resfriado, el malestar puede hacerte pasarla en la cama los primeros días. Las dos enfermedades tienen algunos síntomas en común y son causadas por virus.

Puedes estar experimentando cansancio, dolor de cuerpo, estornudos, escalofríos, congestión nasal, tos, temperatura y dolor de cabeza. Aunque te sentirás mejor luego de una semana o dos, querrás reducir tus síntomas durante ese periodo. Además de descanso, algunos alimentos en tu cocina pueden favorecerte.

Miel

La miel es conocida por sus propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir algunas bacterias y virus.

Su uso como remedio para la tos ha sido analizado. Algunos estudios revelan que puede ser eficaz para aliviar la tos nocturna como síntoma de un resfriado.

Los Institutos Nacionales de Salud señalan que nunca se debe dar miel a menores de 1 año de edad porque podría contener esporas de la bacteria que causa el botulismo. En cambio, la miel se considera inocua (inofensiva) en niños de más edad.

Ajo

El ajo tiene propiedades antibacterianas y antivirales. Ha sido usado como remedio medicinal con diversos propósitos por los egipcios, griegos, romanos, chinos, japoneses y nativos americanos.

El ajo contiene compuestos que ayudan al sistema inmunológico a combatir los gérmenes. Uno de los ingredientes activos es la alicina que contiene azufre y que le da al ajo su olor y sabor distintivos.

Entre los usos medicinales del ajo, se consume para reducir los síntomas de resfriados y la gripe, ya sea crudo, cocido en las comidas o como suplemento.

El consumo de ajo en las cantidades que se consumen habitualmente en los alimentos podría considerarse seguro para la mayoría de las personas. Si planeas consumir un suplemento con ajo, es importante consideres que puede aumentar el riesgo de hemorragia.

Menta

Puedes reconfortarte con tés de menta, ya que contiene mentol. Es un descongestionante aromático que puede ayudar a disolver la flema y la mucosidad, lo que facilita su expulsión.

El aceite de menta no debe aplicarse en la cara o el pecho de los bebés o niños pequeños porque pueden ocurrir efectos secundarios graves si inhalan el mentol en el aceite.

Probióticos

Algunos estudios encuentran que los probióticos (bacterias “buenas” en tu intestino) podrían reducir la cantidad y la duración de infecciones de las vías respiratorias altas, como las del resfriado común.

Aun cuando la evidencia es débil y los resultados tienen limitaciones, la ciencia destaca la importancia de la microbiota para el buen funcionamiento del sistema inmune.

Sobre la vitamina C

La vitamina C es uno de los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmune. Este nutriente no reduce el riesgo de resfriarse pero puede proporcionar un beneficio moderado al disminuir la duración y la gravedad de los resfriados en algunos grupos de personas.

Procura tu consumo diario de vitamina C, ya que si buscas resultados al ingerirla después de enfermar, la vitamina C no suele mejorar los síntomas, según publica el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integradora.

No es necesario que tomes un suplemento con megadosis de vitamina. No hay evidencia de que las megadosis marquen la diferencia o que prevengan los resfriados, según la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Las frutas como lo las fresas, naranjas y los pimientos pueden darte la vitamina C que necesitas en el día, 75 mg las mujeres y 90 mg los hombres.

Recomendaciones

Descansa en cama.

Mantente hidratado, toma suficiente agua.

No consumas alcohol.

No fumes. La gripa esta es una enfermedad respiratoria que puede infectar los pulmones y las fosas nasales que también afectas al fumar.

El resfriado y la gripe son virales. No puedes curarte con antibióticos, un medicamento antivírico recetado por el médico sería adecuado.

Te puede interesar: