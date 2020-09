Videos: Acusan a activista de Chicago por montar a caballo en medio de autopista concurrida

Un activista fue acusado la mañana del martes de montar a caballo un día antes en una autopista concurrida de Chicago.

Adam Hollingsworth está bajo custodia policial después de que las autoridades dijeran que el llamado “Dreadhead Cowboy” (vaquero con rastas) montaba a caballo en la Dan Ryan Expressway durante la hora pico de la tarde-noche del lunes.

Hollingsworth se enfrenta a varios cargos como conducta imprudente, desobediencia a un agente de policía y allanamiento de la autopista.

Las autoridades dicen que empezaron a recibir llamadas antes de las cuatro de la tarde del lunes. El activista estaba retransmitiendo en directo para redes sociales.

