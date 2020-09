Rodner Figueroa vuelve a caer en desgracia, fans lo acusan de haber insultado a María Celeste Arrarás

View this post on Instagram

Sigan por favor a @rebekasmyth mi colega en @alrojovivo Es un placer trabajar con ella a diario. Es excelente profesional pero lo más importante buena compañera. En esta profesión cuando uno tiene la fortuna de encontrarse con una persona segura de sí misma y que además no está dominada por el ego, uno tiene que agradecerlo. Me siento afortunado de contar con una compañera así para trabajar felices y contentos todas las tardes en #alrojovivo Bienvenida #rebekasmyth y gracias por hacer equipo, de eso se trata la buena televisión y estoy seguro que el público así lo percibe. #rodnerfigueroa #telemundo #trabajoenequipo #teamwork