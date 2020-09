Adidas y Pixar festejan 25 años de Toy Story con unos zapatos para correr al infinito y más allá

Hace 25 años Pixar estrenó la icónica película de Toy Story y hoy junto a Adidas anunciaron la llegada de su colección de zapatos deportivos inspirados en el filme.

La nueva línea podría ser lanzada el próximo 1 de octubre e incluye diseños inspirados en los personajes de la saga como Woody, Buzz Lightyear, Rex, Hamm y hasta los encantadores marcianos.

El modelo inspirado en Woody, el muñeco vaquero de trapo, cuenta con una insignia de sherif en la lengüeta, un estampado de chaleco vaquero y bañados en color azul y amarillo característico del personaje.

La colección llamada Toy Story Friendship de Adidas y Pixar incluirá por el momento cuatro modelos de zapatos tenis y ropa inspirada en la famosa película así como también una pelota de baloncesto Luxo.

“Esta colaboración representa la importancia de unir a las personas en la cancha, en el aula, en el patio de recreo y en el mundo”, afirmó la marca de tenis alemana a través de un comunicado.

Toy Story es una de las sagas más icónicas de Disney y Pixar. Sus primeros fans, que hoy son adultos, continúan viendo las películas. Toy Story nos hizo ver a nuestros juguetes con otros ojos y nos enseñó que siempre debemos cuidarlos.

Hog-tie the mailman! The new Adidas collection inspired by Toy Story is available October 1st. #PixarFest pic.twitter.com/ZywKOkqcTa

— Pixar (@Pixar) September 23, 2020