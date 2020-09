¡Adorable!: la primera foto de Matías, el bebé de Jessica Carrillo

View this post on Instagram

Mi mejor asignación: ser mamá y apenas es el comienzo 🥰💕 • • GRACIAS por todos sus mensajes y palabras de aliento y cariño! Cómo se imaginarán estamos, además de felices y llenos de amor, muy ocupados con la llegada de @matiasrangeles a nuestras vidas. El tema de la lactancia ha sido el mayor reto en esta primera semana de vida de mi pequeño, les mandamos muchos cariños y bendiciones de mi familia a la tuya 🥰💕 @angelesraul