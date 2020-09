Corey Johnson tira la toalla y abandona la carrera electoral para ser el Alcalde de NYC en el 2021

Luego de enfrentar varias polémicas recientes, el presidente del Concejo Municipal anuncia que deja la contienda por la Alcaldía

Un día después que se anunciara que ya no se llevará a cabo la polémica propuesta de rezonificación de Industry City en el vecindario de Sunset Park, en Brooklyn, que había generado una pugna política entre concejales y a la vez generó críticas contra el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson por no haber tomado una postura firme sobre ese plan, este jueves el líder del organismo legislativo municipal anunció sorpresivamente que se retiraba de la contienda electoral por la Alcaldía en el 2021.

En una declaración enviada a varios medios, y que fue publicada en Twitter, Johnson dijo: “Así como estaba abierto sobre el hecho de que estaba considerando postularme para Alcalde, ahora quiero ser abierto sobre el hecho de que he tomado la difícil decisión de no postularme. Un tiempo desafiante me ha llevado a replantearme cuál es la mejor manera de servir a esta ciudad, y he llegado a la conclusión de que este no es el camino correcto para mí”.

Johnson fue uno de los primeros funcionarios electos en anunciar que competiría para reemplazar a Bill de Blasio en la Alcaldía, en una carrera electoral en la cual también se incluye al presidente del condado de Brooklyn Eric Adams, el contralor municipal Scott Stringer, y a tres mujeres que formaron parte de la Administración De Blasio, incluyendo a Kathryn Garcia, quien hasta la semana pasada se desempeñó como Comisionada de Sanidad. Además de ellos, hay otros aspirantes, como Dianne Morales quien tiene raíces puertorriqueñas.

Apenas este miércoles, el presidente del Concejo fue duramente criticado por varios de sus colegas, porque no asumió una postura firme sobre la polémica propuesta de Industry City, pero lo que más habría afectado sus aspiraciones a ser el próximo Alcalde fue la dura batalla para aprobar el presupuesto de la Ciudad, que lo enfrentó con concejales y otros funcionarios electos del ala progresista del Partido Demócrata.

Antes de la crisis de salud creada por el coronavirus, Johnson, quien como concejal representa a los vecindarios de Chelsea, West Village y Midtown, en Manhattan, era uno de los que sonaba con más fuerza para reemplazar a De Blasio el próximo año, pero luego de las protestas por la muerte de George Floyd, que ocurrieron en medio de la pandemia, y en las cuales se exigió que el Concejo Municipal redujera el presupuesto del NYPD, su imagen quedó dañada entre los más liberales, quienes lo acusaron de no ser más agresivo en lograr recortes más drásticos a la Policía en las discusiones del presupuesto de la Ciudad.

En el caso específico de Industry City, Johnson no dio su apoyo oficial al plan, que era impulsado por varios concejales que buscaban evitar que el proyecto fracasara como ocurrió con el de Amazon en Queens, pero tampoco lo cuestionó de manera abierta, lo que analistas afirman que fue para no ser criticado por los progresistas, incluyendo el concejal Carlos Menchaca, que representa a Sunset Park y que estaban luchando en contra del plan de rezonificación.