Industry City retira su proyecto de rezonificación en Sunset Park

Legisladores piden que el futuro de la zona quede en manos de la Ciudad y no de una empresa

El martes a última hora los gestores de Industry City retiraron la propuesta de rezonificación en la zona de Sunset Park, Brooklyn.

A la fuerte oposición del concejal de la zona, Carlos Menchaca, se ha unido la de otros legisladores en Albany, como Julia Salazar y Robert Carrol, pero también congresistas en Washington como Nydia Velazquez, Hakeem Jeffries y Jerry Nadler, que temen una “supergrentrificación” y desplazamientos de residentes en esta zona de la ciudad en la que viven muchos latinos.

En una carta fechada el martes a los miembros del Concejo de la ciudad, donde habían ido creciendo los apoyos a este proyecto para reindustrializar la zona se pedía que el desarrollo de la zona estuviera liderado por la Ciudad después de verificar las necesidades del lugar y no que no se cediera esta dirección a una empresa.

Andrew Kimball, presidente de Industry City explicaba en un comunicado que desde finales de julio se habían dado una serie de factores que forzaban a la empresa a repensar la propuesta de la rezonificación. Una de de las cuestiones que aceptó que se cayera de su inicial propuesta era la construcción de un hotel. Así lo dijo en la comisión del Concejo en la que testificó la semana pasada.

Aunque desde hace semanas ha contado con el apoyo de muchos concejales y de la Comisión de Planificación de la Ciudad además de otros grupos de la zona, desde Industry City se explicaba que “está claro que la situación política actual y la falta de liderazgo impide el futuro de nuestra propuesta de rezonificación”.

En su comunicado Kimball insiste en la idea de la falta del liderazgo político y explica que en el contexto en el que uno de cada cinco neoyorquinos ha perdido su empleo y la crisis fiscal de la ciudad está fuera de control “el liderazgo necesario para aprobar este desarrollo no ha emergido”.

Los políticos que cuestionan la necesidad y el desarrollo del proyecto lo hacen, no obstante, porque creen que Industry City ya tiene el suficiente espacio como para dar cabida a miles de empleos más ya que hay zonas de lo que está gestionando que aún no están en marcha. Kimball explicaba, en la defensa de su proyecto, que estas zonas no eran las apropiadas para el desarrollo industrial que proyectaba.

Con la retirada de este proyecto el Concejo evita pronunciarse sobre la conveniencia o no del mismo.