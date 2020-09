El regaliz en exceso es mortal: muere trabajador de la construcción en Estados Unidos luego de comer bolsas de dulces

Almorzaba en un restaurante de comida cuando de repente colapsó

Un trabajador de la construcción de 54 años perdió la vida luego de comer demasiados dulces de regaliz negro. El hombre de Massachusetts estaba en un restaurante de comida rápida cuando de repente se quedó sin aliento y perdió el conocimiento, tuvo un paro cardiaco súbito.

Los servicios médicos le hicieron una reanimación cardiopulmonar y su corazón volvió a latir, pero falleció al día siguiente en el Hospital General de Massachusetts, según reportes de The New England Journal of Medicine.

El paciente tenía niveles peligrosamente bajos de potasio, lo que le provocó arritmias y otros problemas. Los familiares del fallecido señalaron que no tenía antecedentes ni síntomas de insuficiencia cardiaca.

Demasiado regaliz. El hombre había estado comiendo uno o dos paquetes grandes de dulces blandos de regaliz negro diariamente tres semanas antes de su muerte, la cual ocurrió el año pasado y recién se hizo público el caso.

¿Por qué comer demasiados dulces de regaliz puede ser mortal?

Aunque la raíz de regaliz generalmente se considera segura como ingrediente alimentario, puede causar efectos secundarios graves cuando se consume en grandes cantidades o durante largos períodos de tiempo.

El regaliz negro contiene glicirricina, que es el compuesto endulzante que se deriva de la raíz. La glicirricina puede ocasionar la caída de los niveles de potasio en el cuerpo. Cuando este mineral cae, algunas personas experimentan un ritmo cardíaco anormal, así como presión arterial alta, edema (hinchazón), aletargamiento e insuficiencia cardíaca congestiva.

Los Institutos Nacionales de Salud señalan que una hipocalemia grave (deficiencia de potasio) puede ser potencialmente mortal.

En el caso de la baja de potasio por regaliz, por lo general, los niveles se restauran sin causar problemas de salud permanentes una vez que el consumo de regaliz negro cesa, según informa la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Dos onzas al día por dos semanas pueden llevarte al hospital

“Si usted tiene más de 40 años de edad, comer 2 onzas (57 gramos) de regaliz negro al día por un mínimo de dos semanas puede mandarlo al hospital con un ritmo cardíaco irregular o arritmia”, advierte la FDA.

Los dulces de regaliz (o licorice) negro deben ser consumidos con moderación sin importar la edad. Muchos productos de “regaliz” vendidos en los Estados Unidos no contienen regaliz real. En su lugar, a menudo se usa aceite de anís, que huele y sabe a regaliz. También hay dulces y otros alimentos que usan regaliz y derivados como potenciador de sabor, el uso en cantidades mínimas está regulado.

El regaliz negro puede interactuar con algunos medicamentos. Debe dejarse de comer de inmediato y solicitar atención médica ante síntomas como ritmo cardíaco irregular o debilidad muscular.

Para saber más

El uso de la raíz de regaliz tiene una larga historia, desde las antiguas culturas asiria, egipcia, china e india. Se usaba tradicionalmente para tratar una variedad de afecciones, incluidas enfermedades pulmonares, hepáticas, circulatorias y renales.

Actualmente el regaliz se promociona como un suplemento dietético para afecciones como problemas digestivos, síntomas de la menopausia, tos e infecciones bacterianas y virales.

El consumo excesivo de regaliz durante el embarazo se ha asociado con un parto prematuro y problemas de salud en el niño, explica el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integradora.

