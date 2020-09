¿José Ron huyó de protagonizar telenovela con Ariadne Díaz? El actor responde

El actor declinó ser el galán de su ex novia en nueva telenovela de Televisa

José Ron aclaró que no estará en la nueva telenovela de Televisa, ¿Qué le Pasa a Mí Familia? El protagonista de “Te Doy La Vida” había sido confirmado por la propia empresa para el nuevo proyecto de Juan Osorio.

En la nueva comedia, Ron hubiese compartido créditos con su ex Ariadne Díaz. Tras negarse a estar en la serie, muchos pensaron que el también actor de “Ringo” había declinado la oferta para no tener que trabajar con su ex pareja.

“Por supuesto no [influyó], todo lo contrario, me encantaba la idea”, confesó. “Juan lo sabe, Ari sabe que si se daba todo chido, volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser lindo”.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Ron aseguró que no estará en la nueva comedia de Osorio.

“No voy a estar”, dijo Ron en Instagram. “No voy a hacer la novela con Juan. Él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Hablamos, tiene un proyecto maravilloso y un personaje muy bonito”.

Ron dijo que sí hubo conversaciones con el productor, pero finalmente declinó la oferta.

“Sí hubo un acercamiento, sí hubo una platica. Estoy muy agradecido con él por su confianza, por tomarme en cuenta, pero no voy a estar en ese proyecto. Le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le va a ir muy bien”.

