Miles protestaron en Nueva York veredicto que eximió a policías en la muerte de Breonna Taylor

Miles de manifestantes marcharon por la ciudad de Nueva York anoche para protestar la polémica decisión del gran jurado de que los agentes de policía de Louisville (Kentucky) no serán acusados ​​por la muerte de la paramédico Breonna Taylor.

Al mismo tiempo que continuaban las protestas en Louisville y otras ciudades, manifestantes llenaron el área que rodea el Barclays Center de Brooklyn antes de marchar.

Hubo una fuerte presencia del NYPD caminando al lado y siguiendo a la multitud que marchaba por la ciudad. Hasta las 11 p.m. no hubo informes de arrestos o vandalismo.

“Breonna Taylor fue una heroína”, gritó un orador anoche en Nueva York sobre la joven de 26 años que murió por disparos de la policía en su propia casa durante una redada en las primeras horas de la mañana del pasado 13 de marzo.

Un gran jurado acusó a Brett Hankison -oficial ya despedido de la policía de Kentucky- por cargos criminales, pero no por la muerte de la joven. Se le acusó de presuntamente disparar contra una casa contigua a la de Taylor en la que había gente.

Los manifestantes marcharon anoche durante al menos cuatro horas de Brooklyn a Manhattan y muchos le dijeron a CBS2 que estaban enojados y exhaustos de ver repetirse las injusticias. “Estoy un poco consternado, pero tiene sentido porque así es exactamente como nos miran. No les importamos”, se quejó un manifestante.

Miles de personas se reunieron en protesta en el Upper East Side y en el centro de Brooklyn, otros marcharon sobre el Puente Manhattan.

“Va a ser un punto álgido para las elecciones, y éste será un referéndum sobre la brutalidad policial en EE.UU.”, dijo el manifestante Ace Burns. “Todas las personas aquí afuera está abusadas emocional y psicológicamente en este momento, traumatizadas”.

Después de que se anunció el fallo ayer por la tarde, grupos de activistas locales detrás de las protestas en Nueva York emitieron un comunicado denunciando la decisión del gran jurado de no acusar directamente a ningún oficial por la muerte de Taylor:

“La policía de esta nación, desde Louisville hasta Brooklyn, sirve a instancias de las personas que juraron proteger. Durante demasiado tiempo, los agentes de policía, los políticos corruptos y diferentes fracciones quebrantadas del sistema de justicia penal se han centrado en protegerse a sí mismos”.

“Están usando nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes, para brutalizarnos, para matarnos”, anadió un orador a la multitud.

The crowd taking a knee in Brooklyn for #BreonnaTaylor @CBSNewYork pic.twitter.com/fLEy9nlGTS

— Ali Bauman (@AliBaumanTV) September 23, 2020