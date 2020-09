Al menos un herido: captan en video a una camioneta que avanzó sobre manifestantes por la muerte de Breonna Taylor en Hollywood

Al menos una persona resultó herida después de que un camión atropelló a una multitud de personas en Hollywood, donde los manifestantes exigían justicia para Breonna Taylor, reportó KTLA.

Sky5, el helicóptero de la estación KTLA, estaba sobre la manifestación cuando la camioneta Ford pasó junto a un gran grupo de personas que caminaban por la cuadra 6500 de Sunset Boulevard, entre Seward Street y Schrader Boulevard, a las 8:54 p.m.

