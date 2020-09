Icaro USA, festival de cine centroamericano gratis: programa y fechas

La Sala Virtual del 9° Festival Anual de Cine Ícaro Nueva York abre el lunes 28 de septiembre con el estreno en Estados Unidos de la película "Días de Luz"

Con todas las proyecciones gratuitas disponibles en línea para el público de New York, New Jersey, Connecticut y Texas, este 28 de septiembre arranca el festival Ícaro New York Film Festival, con películas de Centroamérica que se podrán ver hasta el 30 de septiembre, en español con subtítulos en inglés. Se require previa inscripción en www.icarofestival.us

Ícaro USA abre con el estreno en Estados Unidos de “Días de Luz”, una obra coral, dirigida por 6 realizadores que representan cada país centroamericano y en la que 6 personajes se embarcarán en diferentes historias que los llevarán a confrontar su verdadero yo y su pasado durante una tormenta solar de cinco días que provoca un misterioso apagón que deja a Centroamérica completamente sin energía y a 47 millones de personas de tecnología básica que los lleva a cuestionar qué es lo básico para vivir.

“ÍCARO NY agradece la participación de los aliados que han estado desde su creación, el Instituto Cervantes de Nueva York, Havana Film Festival New York y Casa Comal, al tiempo que da una calurosa bienvenida a la empresa Hispanet, quienes se incorporan en calidad de los aliados para llevar el cine centroamericano a Texas, por lo que creo que el festival debe llamarse ICARO U.S.”, declaró Diana Vargas, directora artística del festival.

Realizado anualmente en Guatemala en noviembre, el Festival Internacional de Cine ÍCARO acoge a más de 50 películas junto con un número significativo de invitados internacionales y con la particularidad de ser replicado después, localmente, en cada país centroamericano. Sus proyecciones se distribuyen en festivales y centros culturales de todo el mundo. Su logro más importante es haber estimulado la producción audiovisual centroamericana y la apreciación de sus propias historias en el público de Centro América a la vez que ha posicionado la producción a nivel internacional.

PROGRAMA

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

CORTOMETRAJES GANADORES – Programa 1

Este programa está disponible para su visualización el lunes 28 de septiembre de 10 a.m. a 10 p.m. en www.IcaroFestival.us

Una recopilación de los cortometrajes nominados y ganadores del Festival Internacional de Cine Ícaro 2019

PELÍCULA NOCHE DE APERTURA

* Streaming disponible de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

DÍAS DE LUZ – NY Premiere

Enrique Pérez, Mauro Borges, Gloria Carrión, Julio López, Enrique Medrano, Sergio Ramirez / Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador / Ficción / 85 min. / 2019

Después de una tormenta solar de cinco días, un misterioso apagón deja a Centroamérica completamente sin energía, privando a 47 millones de personas de tecnología básica. Durante este tiempo, personajes de cada país centroamericano se embarcarán en diferentes historias que los llevarán a confrontar su verdadero yo y su pasado. Se enfrentarán a la vida en los términos más básicos después de estar completamente desconectados de las tecnologías actuales. Los miedos, los amores y las amistades estallarán cuando se reúnan con sus seres queridos, mientras que un cielo de extraños colores crea un aura tropical invisible.

* Seguido de una sección de preguntas y respuestas con su director (via livestream) 8:00 pm

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

CORTOMETRAJES GANADORES – Programa 2

Este programa está disponible para su visualización el martes 29 de septiembre de 10 a.m. a 10 p.m. en www.IcaroFestival.us

Una recopilación de los cortometrajes nominados y ganadores del Festival Internacional de Cine Ícaro 2019

Streaming available from 6:00 pm to 8:00 pm

DICIEMBRES – NY Premiere

Enrique Castro Rios / Panama / Ficción / 88 min / 2018

Diciembres se centra en la invasión estadounidense a Panamá en 1989 y la reconciliación entre los sobrevivientes una década después. Diez años después de la breve pero brutal invasión militar estadounidense de Panamá, 20 de diciembre de 1989, tres sobrevivientes que se han aislados se sienten incómodos empujados hacia una reconciliación íntima por la persona que perdieron esa terrible noche.

* Seguido de una sección de preguntas y respuestas con su director (via livestream) 8:00 pm

MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

CORTOMETRAJES GANADORES – Programa 3

Este programa está disponible para su visualización el miércoles 30 de septiembre de 10 a.m. a 10 p.m. en www.IcaroFestival.us

Una recopilación de los cortometrajes nominados y ganadores del Festival Internacional de Cine Ícaro 2019

NOCHE DE CLAUSURA

*Streaming disponible de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

LA BATALLA DEL VOLCÁN

Julio López Fernández / El Salvador / Documental / 92 min / 2019

Un grupo de guerrilleros veteranos y soldados enfrentan el odio del pasado y los dolores del presente, cuando regresan -veinticinco años después- a los barrios de San Salvador donde libraron la batalla final de la guerra civil salvadoreña.