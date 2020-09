Juliana Giraldo: la muerte de una mujer por un disparo de un soldado que sacude a Colombia

Una persona, identificada después como Juliana Giraldo, recibió un disparo en la cabeza mientras efectivos del Batallón de Alta Montaña en la región del Cauca "adelantaban labores de control militar de área"

La muerte de una mujer por un disparo de un soldado estremece a Colombia.

Según confirmó el Ministerio de Defensa, en la mañana de este jueves, una persona, que fue identificada después como Juliana Giraldo, recibió un disparo en la cabeza mientras efectivos del Batallón de Alta Montaña en la región del Cauca “adelantaban labores de control militar de área”.

“De manera inmediata la unidad informa lo ocurrido y se pone en conocimiento de las autoridades competentes” para que determinen las circunstancias en las que murió la víctima, agregó el comunicado.

El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó los hechos y expuso a través de Twitter que el “responsable debe recibir castigo ejemplar“.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por su parte, expresó su “más profundo rechazo, consternación y dolor frente a lo ocurrido” y aseguró que, por instrucción del mandatario, se investigará si lo ocurrido pudo deberse a errores en las instrucciones de mando.

“Actuaciones de este tipo son contrarias a las políticas del gobierno del presidente Duque, así como la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército Nacional y no se tolerarán”, dijo.

Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado a @mindefensa y @COL_Ejercito disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 24, 2020

El incidente, ocurrido en una localidad conocida como Guatemala, causó gran indignación en el país, que vive momentos de alta tensión tras numerosas denuncias de abusos y exceso de violencia de miembros de la policía.

La muerte de un abogado y taxista de 45 años llamado Javier Ordóñez a manos de la agentes del orden este mes generó manifestaciones en la capital y otras regiones cercanas que dejaron numerosos muertos y heridos.

¿Qué pasó?

Se desconocen de momento las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La noticia de la muerte de Giraldo comenzó a circular en horas de la mañana del jueves en las redes sociales de Colombia, luego de que la pareja de la víctima publicara una denuncia de lo sucedido en un video en Instagram.

“Por favor, ayúdenme a hacer viral este video, el ejército me acaba de matar a mi mujer, ayúdenme a difundirlo”, dice entre lágrimas el hombre.

Luego muestra un auto de color blanco y se dirige hasta el asiento del pasajero, donde se ve el cuerpo sin vida de la mujer.

Getty Images Colombia vivió intensas protestas a inicios de este mes.

“Me mataron a Juliana, ese ‘man’ (hombre en Colombia) le pegó un tiro en la cabeza”, lamenta, mientras señala a uno de los soldados.

“No llevamos armas, no llevamos drogas, no llevamos nada“, agrega entre gritos y llantos desesperados.

Otra persona que al parecer viajaba también en el vehículo contó que “los soldados salieron del monte hacia la vía” y les ordenaron detenerse, tras lo cual uno de los uniformados le disparó varias veces al automóvil con su fusil y una de las balas impactó a la mujer.

La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca confirmó también la muerte de la mujer.

“El Ejército acaba de asesinar a sangre fría y en estado de indefensión a una joven en Miranda (Cauca). La comunidad nacional e internacional debe movilizarse ya!”, indicó en un comunicado.

La localidad donde ocurrieron los hechos, en el municipio de Miranda, departamento del Cauca, se encuentra en una de las regiones más convulsas de Colombia por la presencia de diferentes grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

