FOTO: Encontró en su buzón una postal enviada hace 100 años y esto es lo que dice

Entre el correo habitual, la publicidad y la facturas, una mujer de la ciudad de Belding, en Michigan, hizo un hallazgo inusual. En su buzón encontró una postal enviada hace 100 años con un caluroso mensaje familiar.

Brittany Keech vive en la misma dirección de Belding a la que fue enviada esta histórica postal que tiene motivos de Halloween y un matasellos del 29 de octubre de 1920. Al encontrar el documento, enviado para alguien de nombre “Roy McQueen“, la mujer compartió imágenes de la postal en un grupo de Facebook de la ciudad con la esperanza de encontrar a algún familiar del remitente.

En la parte de atrás, la postal tiene impreso un sello de un centavo con la imagen de George Washington y el matasellos dice Jamestown, pero el estado es ilegible. Está firmada por Flossie Burgess.

