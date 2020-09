Batalla por la casa de Juan Gabriel en Playa del Carmen: una familia se atrincheró para quedársela

El "Divo de Juárez" grabó en esa propiedad con Marc Anthony, Juanes y más estrellas

La supuesta amiga de Juan Gabriel, Dolores López Lira sigue violentando los derechos humanos y mantiene acoso para sacar a Carlos André de Regil, su esposa Briseida Landaverde de Regil y sus dos pequeñas hijas del hotel Xolumado en la Riviera Maya, donde hoy se cumplen 13 días de calvario.

El sufrimiento es indescriptible, sin tener agua y energía eléctrica, además de estar recibiendo un trato completamente inhumano en contubernio con la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador del estado Carlos Joaquín González y la presidenta municipal de Solidaridad Laura Beristain Navarrete, quienes han cometido negligencia al no proteger la integridad de la familia.

Las que más sufren son las pequeñas gemelas, hijas del matrimonio De Regil, una de las cuáles padece asma, y como menores no soportan el calvario en que están sometidas, además de que no se les permite el acceso de ningún tipo de ayuda, ni siquiera medicinas, ya que su verduga, Dolores López Lira, con la descarada complicidad de las autoridades, a las que tiene compradas debido a su poderío económico, los amenazó que en caso de salir, se quedarían en la calle pues los golpeadores que merodean el lugar no los dejarían volver acceder al predio.

El viacrucis que vive la familia de Regil parece no tener fin, ya que Dolores López en lugar de esperar a que se lleve el proceso debido legalmente, sigue empecinada en obligarlos a salirse del lugar.

En el documento firmado se especifica claramente que la posesión vitalicia era para el Divo de Juárez, Juan Gabriel, quien incluyó en el escrito a Carlos André de Regil y para su esposa Briseida Landaverde.

Las gemelitas que conocen a Juan Gabriel a través de videos y fotografías, además de un altar en el que realizan una oración todos los días, no entienden lo que está sucediendo alrededor de ellas, por lo que sus padres están haciendo todo lo posible para que sigan llevando una vida normal.

Sin embargo, ahora deben bañarse con cubetas, además de exponerse a las altas temperaturas porque los climas no funcionan por falta de electricidad y están expuestas a los animales peligros que viven alrededor de su casa, pues los portones que estaban para delimitar el hotel de la zona selvática fueron arrancados de forma prepotente y agresiva, sin el chistar de las autoridades, por parte del personal enviado por la dueña de Lomas Travel y del hotel Generation Riviera Maya.

Muchas voces se han sumado en contra las injusticias que está cometiendo Dolores López Lira en contra del matrimonio de Regil, sobre todo su club de fans oficial quienes están recogiendo testimonios de personas cercanas al artista para que les den mensaje de apoyo al exrepresentante artístico de Juan Gabriel, Carlos André, para su esposa Briseida y sus dos pequeñas hijas de 3 años de edad.

Incluso Rosenda Puentes quien fue una de las mejores amigas de Juan Gabriel y con quien el artista vivió sus últimos cinco años de vida, se pronunció sobre el tema y en una entrevista que ofreció al diario Quintana Roo Hoy, aseguró que ella sabía perfectamente del usufructo vitalicio que Dolores López le otorgó al Divo de Juárez, así como a Carlos Andrés y Briseida, quienes “eran para él como su propia familia, ya que fueron leales y muy cariños con el artista durante más de una década”.

Con artimañas y colusión entre autoridades estatales, municipales, notariales y la misma Fiscalía General del Estado, Dolores López pretende revertir el usufructo vitalicio que en vida le dio a Juan Gabriel por el supuesto gran amor y cariño que decía tenerle al también compositor mexicano.

Incluso Juan Gabriel quería comprar las dos hectáreas donde construyó las cabañas, pero Dolores siempre insistió que no hacía falta si ya tenía el usufructo vitalicio, por lo que el artistas confiando plenamente en la dueña del hotel siguió construyendo, comprando cada detalle que hay en el interior y ahí decidió construir su estudio musical en el que estuvieron muchas estrellas de renombre como Marc Anthony, Natalia Jiménez, Juanes y la ganadoras de varios Grammys, la veracruzana Natalia Lafourcade.

