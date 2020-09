Ocasio-Cortez: Trump ha pagado menos impuestos que los “inmigrantes indocumentados”

La representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez criticó este domingo que el presidente Donald Trump haya pagado menos impuestos federales que los que pagaba ella cuando trabaja como camarera en un bar de su ciudad o que los que pagan muchos inmigrantes indocumentados.

Ocasio-Cortez, hija de puertorriqueños, se basó en la información que publicó The New York Times y que asegura que el mandatario pagó $750 dólares de impuestos en 2016, el año que llegó a la Casa Blanca, y la misma cantidad en el 2017, su primer año de mandato.

AOC, las siglas de la representante, destacó en un tuit que lo que contribuyó el presidente en esos años es mucho menos de lo que ella pagó a las arcas federales cuando trabajaba como bartender, antes de ocupar su cargo público en 2018.

“En 2016 y 2017, pagué miles de dólares al año en impuestos *como mesera*. Trump pagó $750 dólares”, tuiteó la demócrata. “Contribuyó menos a financiar nuestras comunidades que las camareras y los inmigrantes indocumentados“, añadió en la red social.

“Donald Trump nunca se ha preocupado por nuestro país más de lo que se preocupa por sí mismo“, continuó. “Una estafa ambulante”.

In 2016 & ‘17, I paid thousands of dollars a year in taxes *as a bartender.*

Trump paid $750.

He contributed less to funding our communities than waitresses & undocumented immigrants.

Donald Trump has never cared for our country more than he cares for himself. A walking scam. https://t.co/VZChbp8htu

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 28, 2020