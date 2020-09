Alerta: Por primera vez en meses las infecciones diarias de COVID-19 en NYC llegan al 3.25%

El Alcalde dispone medidas más rigurosas para frenar el alza de nuevos casos principalmente en vecindarios de Brooklyn y Queens, que registran el porcentaje más alto desde el verano cuando el índice estuvo en 1%

La Ciudad de Nueva York anunció este martes que radicalizará las medidas de control para frenar el acelerado aumento de la tasa diaria de infección de coronavirus que ya ascendió a 3.25%, en al menos 9 áreas específicas de Brooklyn y Queens, y que representan el 25% de todos los casos de COVID-19 en toda la Gran Manzana durante las últimas dos semanas.

El alcalde Bill de Blasio amenazó que se impondrá multas a los ciudadanos que se nieguen a usar máscara y entre otras acciones se contempla el cierre de negocios no esenciales, la prohibición de grandes reuniones, el cierre de escuelas privadas y los centros de cuidado infantil que no acaten los estándares de prevención vigentes.

“Habrá inspecciones constantes. Y nuevamente, medidas más rigurosas si es necesario. Creo que estas acciones nos ayudarán a contener esto y revertirlo”, anticipó el Acalde.

La tasa diaria de infección había estado en el rango del 1% durante el verano y ahora se sitúa en el 3.25 % en esos 9 vecindarios, reveló De Blasio durante su conferencia de prensa diaria.

“El hecho es que, por primera vez en bastante tiempo, la cifra diaria supera el 3% y eso es motivo de preocupación”, dijo el Alcalde al tiempo de enfatizar en su empeño de aumentar la aplicación de la ley.

Reforzará acción comunitaria

El Alcalde también dio a conocer que ha dispuesto reforzar el alcance comunitario en las áreas del sur de Brooklyn y Queens, donde se ha detectado un aumento de la tasa de infección, y allí se realizarán más pruebas de coronavirus y se envirará personal adicional para que entreguen máscaras faciales y difundan información.

“A cualquiera que no se cubra la cara se le ofrecerá una máscara, se le recordará que es obligatorio y a quien se niegue se le dirá que, si no lo hace, se le impondrá una multa. No queremos multar a la gente. Pero si es necesario, lo haremos. La medida comenzará hoy a gran escala”, dijo De Blasio.

El primer ejecutivo de la Gran Manzana explicó que las escuelas privadas y los centros de cuidado infantil cerrarán si no cumplen con los estándares del Departamento de Educación de la Ciudad según una orden enmendada del Comisionado de Salud de la Ciudad.

“A estas alturas, es una situación que es muy grave y tenemos que tener todas las opciones sobre la mesa”, dijo De Blasio, al tiempo de comentar que, aunque la tasa diaria de infección por COVID-19 aumentó en esos vecindarios específicos, la tasa de infección en toda la ciudad basada en un promedio de siete días es del 1.38%, según los últimos datos de la Ciudad.

“Si la tasa de infección supera el 3% en un promedio móvil de siete días, las escuelas públicas cerrarían para la enseñanza presencial según los estándares de la Ciudad. Estamos viendo una situación diferente a la que jamás hemos experimentado”, dijo De Blasio.

El mandatario subrayó que nueve códigos postales de 146 que tiene la ciudad, es una geografía muy específica y en consecuencia instó a todos los neoyorquinos y particularmente a aquellos en los vecindarios donde las tasas de infección están aumentando, a hacerse la prueba de COVID-19.

“Creemos que las medidas que se están tomando, trabajando con la comunidad, van a revertir esta tendencia. Y con suerte muy rápido”, agregó De Blasio.

Finalmente, el Alcalde insistió en que es necesario que se haga la prueba a mucha más gente. “Cuantas más pruebas se realicen, más clara será la imagen”, dijo.

Policía deberían usar máscara como requisito

El senador estatal Brad Hoylman instó al comisionado de Policía Dermot Shea que disponga que todos los policías deben cubrirse el rostro con una máscara, en el marco de las medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19.

Hoylman, que representa al Distrito 27 de Manhattan, envió una carta a Shea rl lunes pidiendo la aplicación del requisito de cubrirse el rostro para todos los oficiales de NYPD, en seguimiento a la orden ejecutiva de abril del gobernador Andrew Cuomo.

El senador recordó que la orden ejecutiva exige el uso de cubiertas faciales por todos los neoyorquinos cuando el distanciamiento social no es posible, y es coherente con la medida de la MTA a principios de este mes para multar a los pasajeros que no se cubran la cara.

“El NYPD tiene la responsabilidad única de modelar un comportamiento legal y prudente, que solo se ha vuelto más importante durante la actual crisis de salud pública y cuando vemos señales alarmantes de que se acerca una segunda ola”, destacó Hoylman en la carta.

Al 3 de septiembre, el COVID-19 era la principal causa de muerte entre los agentes de policía en los Estados Unidos. Al menos 43 agentes de la Policía de Nueva York han muerto por coronavirus y la Uniformada ha informado más de 5,700 casos de agentes con pruebas COVID positivas.

Aumento de casos de COVID- 19 en NYC:

9 vecindarios registran un alarmante aumento de casos.

3% fue la tasa de infección diaria de la ciudad el lunes, por primera vez en meses, debido al aumento de casos en esos vecindarios de Brooklyn y Queens.

7 veces más rápido ha sido el aumento de casos en esos 9 vecindarios en los pasados 14 días, en comparación con el resto de la ciudad.

25% de todos los casos nuevos en toda la ciudad están en esos 9 vecindarios.

Nueve vecindarios, código postal, y porcentaje de casos:

Gravesend/Homecrest [11223] – 6.72%

Midwood [11230] – 5.53%

Kew Gardens [11415] – 3.61%

Kew Gardens Hills/Pomonok [11367] – 3.04%

Edgemere/Far Rockaway [11691] – 3.98%

Borough Park [11219] – 5.26%

Bensonhurst/Mapleton [11204] – 5.15%

Gerritsen Beach/Homecrest/Sheepshead Bay [11229] – 4.05%

Flatlands/Midwood [11210] – 4.08%

Otras tres áreas con aumento de casos que casi llegan al 3%:

Rego Park [11374] – 2.49%

Kensington/Windsor Terrace [11218] – 2.50%

Brighton Beach/Manhattan Beach/Sheepshead Bay [11235] – 2.63%

Williamsburg sigue siendo un área en la que observamos un aumento más rápido de casos en comparación con otras partes de la ciudad, a pesar de que la tasa de positividad de la prueba es inferior al 3% (1,84%).

Acciones que tomará la ciudad allí:

‘Bombardeo’ de pruebas.

Trabajo de difusión sobre la situación y coordinación con los líderes comunitarios para ayudar en ello.

Reforzamiento de las normas para evitar más contagio.

Ofrecer más máscaras y poner multa a los que se nieguen a usarlas.

Medidas a futuro que tomará el DOHMH: