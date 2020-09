Chiquibaby habla de la presión social y familiar a la que ha sido sometida por no ser madre 

La conductora de Un Nuevo Día defiende que una mujer no tiene porque casarse y convertirse en madre para sentirse completa y realizada

Chiquibaby abrió su corazón con Rebeka Smyth la nueva conductora de Al Rojo Vivo. Y con ella habló sobre la presión social a la que ha sido sometida en el transcurso de los años no por ser madre.

“Me molesta en el momento que la gente asume que para ser una mujer completa tienes que casarte, encontrar al hombre de tu vida y ser madre. Ya en vez de ser algo que desean para ti es como una presión social y creo que viene de las historias que nos contaron desde chiquitas”, dijo la conductora de 39 años de edad.

La co-conductora de Un Nuevo Día sí quiere ser madre en un futuro, pero defiende y argumenta que una mujer no necesita ni casarse ni terner hijos para ser una mujer completa y realizada.

Chiquibaby también expone que a veces la falta de respeto que viven las mujeres al recibir este tipo de opiniones deja mucho qué desear, porque la gente no sabe la razón por la cual una mujer o una pareja podrían decidir no tener hijos. Hay temas personales que no tienen porqué ser públicos y por lo tanto deben ser respetados.

La mexicana ha expuesto que sí ha recibido presión en su hogar por este tema, incluso la misma que ha recibido por parte de la sociedad. Y en muchas ocasiones frases como “se le está pasando el tren”, no ayudan.

“Mi mamá un día me llegó a preguntar ¿pero tienes algo malo?’. Yo no creo que deberíamos de estigmatizar a una mujer porque si no puede tener hijos o no decide tener hijos está mal porque no está mal, a lo mejor tiene algo biológico que no puede concebir y la debemos de apapachar”, contó la conductora de televisión.

Stephanie Himonidis, nombre real de Chiquibaby, reveló que la razón por la cual ha postergado la maternidad es por trabajo. Para la conductora y locutora de radio salir embarazada era algo que le pondría una pausa a su carrera, y ella está enamorada de su trabajo.

En la actualidad la conductora admite que está trabajando para quedar embarazada y confía tanto en Dios como en la tecnología para lograr este cometido en el tiempo que sea prudente.

