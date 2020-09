Yadhira Carrillo regresó a los foros de Televisa junto a Galilea Montijo

Este martes, la actriz estuvo como invitada especial en el programa 'Hoy'

Tal como lo anunció hace unos días, Yadhira Carrillo reapareció en la televisión tras 12 años de mantenerse alejada.

El día que sus fans habían esperado por fin llegó, y es que la artista de 47 años regresó a la televisión, en donde compartió uno de sus proyectos más importantes.

Este martes, la actriz acudió como invitada especial en el programa ‘Hoy’, en donde realizó una pasarela de perritos en adopción. Junto a Galilea Montijo, la actriz presentó a varios animalitos que ella misma, junto a un gran equipo de personas, rescataron de la calle, alimentaron y en la mayoría de los casos fueron rehabilitados, pues fueron hallados en malas condiciones de salud.

“Por favor, si pueden llévense un animalito a su casa. No sabes lo agradecidos que son“, compartió la protagonista de la telenovela ‘Amarte es mi pecado’.

Vestida con un overol de mezclilla, playera blanca y gorra, la estrella de televisión pidió ayuda a sus fans para adoptar una mascota y darle las atenciones que ellos les brindan en el albergue de manera temporal:

“Tenemos 120, son felices porque tienen mucho amor, los sacamos a pasear todos los días en el refugio y estamos buscando familia para todos ellos“, aseguró.

Esta aparición en pantalla chica surge luego de que Yadhira confesara que no está cerrada a la posibilidad de realizar una nueva telenovela, trabajo que la ayudaría a distraerse durante la complicada situación que atraviesa: “Si me invitan con muchas ganas vamos y platicamos. Si me gusta mucho sí. Si hubiera algo bien padre sería muy bueno porque a mí me serviría también para distraerme porque estoy tan metida en este tema que llega a ser tan triste el ver ahí a mi esposo en una situación tan injusta“.