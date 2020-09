Acusan a madre de abandonar a sus tres niños durante incendio en El Bronx

Remi Latei enfrenta cargos después de que sus tres hijos resultaron gravemente heridos en el incendio de una casa en El Bronx.

Latei (33) no estaba en el hogar cuando se incendió el segundo piso de la casa 783 Burke Avenue, en Williamsbridge, alrededor de las 9:30 a.m. del lunes.

Sus hijos de 1, 3 y 9 años fueron rescatados con graves lesiones. “Tuvimos fuego saliendo por todas las ventanas de ese segundo piso de la casa”, describió el subjefe adjunto del FDNY, Joseph Ferrante.

Los niños fueron encontrados en uno de los dormitorios y rescatados del edificio. Los trasladaron de urgencia a un hospital en estado crítico, pero estable.

Unos 70 bomberos combatieron el fuego, que se controló alrededor de las 10:10 a.m.

Según las fuentes, Latei afirmó que dejó a los niños solos porque tuvo que llevar a un familiar a un hospital y no quería arriesgarse a exponerlos al COVID-19.

Llegó a la casa visiblemente conmocionada, después de que las llamas fueron controladas, reportó Pix11. Luego fue interrogada por la policía y acusada de tres cargos de poner en peligro el bienestar de un menor de edad.

Las autoridades consideraron que el incendio fue accidental, causado por un problema eléctrico en el cableado del edificio. Había detectores de humo, pero no funcionaban, según FDNY, que publicó un video de los daños causados ​​por las llamas.

FDNY members are operating on scene of an all-hands fire at 783 Burke Avenue in the Bronx. Three patients in critical condition were transported to a local hospital. pic.twitter.com/3aLvfh7siE

— FDNY (@FDNY) September 28, 2020