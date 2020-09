Andy Ruiz se integrará al Canelo Team este miércoles y reaparecerá en el ring en el 2021

En una transmisión en vivo a través de Instagram, el excampeón de los pesos pesados, Andy Ruiz, anunció que este miércoles 30 de septiembre se integrará, por fin, al “Canelo Team” para prepararse de cara a su próximo compromiso, el cual será en el 2021 con fecha y rival por confirmar.

“He estado entrenando un poco, pero ahora comenzaré el campamento con Eddy (Reynoso) y todos los que están ahí. No puedo esperar, será divertido. Estoy emocionado por ser parte del equipo del Canelo. Entrenaré duro y me enfocaré en lo que requiero conseguir”, expresó el pugilista.

El pugilista mexicoamericano aprovechó para lanzar una invitación a la gente para que lo sigan en sus redes sociales, ya que será el medio que utilizará para compartir las actualizaciones de su entrenamiento en esta nueva etapa, así como la fecha en la que volverá a subir al cuadrilátero.

“Voy a pelear muy pronto”, anunció Ruiz. “Mañana (hoy miércoles) empiezo con Canelo, y voy a publicar (en redes sociales) mucho en el gimnasio. Va a estar muy bien. Estoy emocionado”.

“Vamos a entrenar duro. Voy a pelear el año que viene, me concentraré en lo que tengo que hacer”, agregó, dejando entrever que esta vez se tomará muy en serio su preparación, algo que reconoció que le faltó antes de su compromiso con Anthony Joshua, en el cual perdió el título mundial, algo que buscará recuperar.

“Estoy en el camino de la pérdida de peso. La próxima vez que me vean, tendré un six-pack (músculos visibles en el abdomen)”, advirtió.

🏃🏅 Eddy Reynoso 🏅🏃

Eddy is an excellent boxing coach and physical conditioner who has grown alongside Saúl "Canelo" Álvarez in his successful career. In addition to "Canelo", Eddy trains great athletes such as Oscar Valdez, Ryan García and Andy Ruiz.#FacesofBoxing pic.twitter.com/Ut69XfZD3h

— World Boxing Council (@WBCBoxing) August 29, 2020