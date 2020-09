Electores reportan casi 100 mil boletas erradas enviadas por correo en Brooklyn

A un mes de las presidenciales, una nueva nube se ha posado sobre los electores que quieren votar por correo en Brooklyn, el condado de NYC que tuvo más problemas con esa modalidad de sufragio en las primarias de junio.

Casi 100 mil votantes allí recibieron boletas de voto ausente con nombres y direcciones incorrectos en los sobres de devolución, confirmaron los funcionarios electorales ayer.

Las boletas no coincidentes se enviaron a 99,477 votantes en Brooklyn. Cuando un sobre de devolución es recibido en la Junta Electoral (BOE) firmado con un nombre diferente, el voto podría anularse.

Tras conocerse la noticia, el BOE culpó del problema a Phoenix Graphics, proveedor de Rochester contratado para imprimir y enviar las boletas a los votantes en Brooklyn y Queens.

“Nosotros podemos asegurar que el proveedor abordará este problema en futuros envíos y se asegurará de que las personas que recibieron sobres erróneos reciban otros nuevos”, dijo en un comunicado el director ejecutivo del BOE en NYC, Michael J. Ryan.

Las papeletas y los sobres adecuados llegarán a los votantes antes de las elecciones del 3 de noviembre, insistió Ryan, citado por Fox News.

Varios problemas con el traslado y conteo de votos enviados por correo han sido reportados en diversos estados este año, lo que ha llevado a redoblar esfuerzos para promover el sufragio en persona, incluso en días previos al 3 de noviembre. El mandatario Donald Trump ha sugerido en varias oportunidades que el sufragio por correo aumenta los riesgos de fraude, pero el ex vicepresidente y candidato Joe Biden no comparte esa idea.

En NYC ya se han anunciado dos grandes locales que permitirán sufragar en persona desde el 24 de octubre: Madison Square Garden en Manhattan y Barclays Center en Brooklyn.

Las primarias de junio resultaron desastrosas en NY después de que se reveló que un asombroso 25% de las boletas emitidas por correo en Brooklyn fueron declaradas inválidas por problemas burocráticos como la falta de matasellos o llegada tardía, recordó New York Post. En general, hubo retrasos e invalidaciones en diversos puntos de la ciudad.

As you can see in the attached article, the NYC Board of Elections has mailed faulty Absentee Ballots to voters across #Brooklyn. The Board of Elections intends to overnight new ballots to those in affected areas. (1/2)https://t.co/m7JhUNODNr

— Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) September 29, 2020